"In cauza cunoscuta generic sub denumirea dosarul 'Revolutiei', procurori militari ai Sectiei Parchetelor Militare din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie au dispus extinderea si efectuarea in continuare a urmaririi penale, pentru intervalul 22 - 27 decembrie 1989, sub aspectul savarsirii infractiunii contra umanitatii, fata de suspectul Iliescu Ion, la data savarsirii faptelor membru si presedinte al Consiliului Frontului Salvarii Nationale, organism care de facto a exercitat puterea executiva si legislativa centrala, comportandu-se ca un Guvern pana la aparitia Decretului-Lege nr. 2 din 27 decembrie 1989, cand presedintele consiliului a primit rolul unui sef de stat, iar atributiile legislative ale consiliului au fost separate de cele executive'', precizeaza PICCJ intr-un comunicat transmis marti Agerpres.

Din probatoriul administrat in cauza a rezultat ca Ion Iliescu, in calitate de initiator si coordonator al comandamentului unic de conducere (organism politico-militar), iar, mai apoi, de presedinte al CFSN (care si-a subordonat Consiliul Militar Superior), a acceptat si oficializat masuri cu caracter militar, dintre care unele au avut un evident caracter diversionist.

''Autoritatea lui Iliescu Ion, pentru toata perioada de dupa 22 decembrie 1989 orele 16,00, rezulta din multitudinea deciziilor acestuia, dintre care unele cu caracter strict militar. Printre aceste decizii se numara reactivarea generalului (r) Militaru Nicolae si numirea acestuia in functia de ministru al Apararii, schimbarea din functie a general lt. Stanculescu Victor Atanasie, eliberarea din functie a generalului Guse Stefan si numirea sa pe una inferioara, constituirea Tribunalului Militar Exceptional ce i-a judecat pe sotii Nicolae si Elena Ceausescu si aducerea din rezerva, respectiv numirea in functii de comanda a mai multor generali'', arata Parchetul General.

Potrivit procurorilor, deciziile diversioniste au avut caracter general, fiind vizate toate centrele urbane importante ale Romaniei.

Acestea s-au materializat prin:



deplasarea unor efective militare (eterogene, inclusiv din punctul de vedere al comenzii militare), complet echipate de lupta, inclusiv cu armament greu, in mod voit, fara o eficienta coordonare, in interiorul marilor aglomerari urbane ale tarii;

darea de ordine privind deplasarea unor unitati militare pe timp de noapte, fara asigurarea comunicarii necesare cu celelalte unitati militare dispuse deja in teren;

solicitarea repetata prin intermediul TVR ca populatia civila, partial inarmata, sa participe activ la apararea unor obiective urbane importante, mentioneaza PICCJ.

