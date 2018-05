''In seara zilei de luni, academicianul Mircea Malita a trecut la Domnul. Reputatul carturar, scriitor, diplomat, ambasador, constructor de institutii si initiator de mari proiecte a fost presedintele fondator al Fundatiei Universitare a Marii Negre (FUMN) si patronul spiritual al Institutului de Stiinte Politice si Relatii Internationale al Academiei Romane 'Ion I. C. Bratianu' (ISPRI)'', se arata intr-un comunicat al Fundatiei Universitare a Marii Negre.

Academicianul Mircea Malita s-a nascut la 20 februarie 1927, la Oradea, intr-o familie crestin ortodoxa. A parcurs studiile liceale la Oradea, Fagaras, Beius si Bucuresti, in perioada 1937 - 1945. In Bucuresti, si-a continuat studiile universitare la Facultatea de Stiinte - Sectia Matematica si Facultatea de Filosofie (1945 - 1949), doua domenii care l-au sadit din punct de vedere al caracterului si din punct de vedere al perspectivei viitorului. In 1972 si-a sustinut teza de doctorat intitulata "Modele matematice pentru negocieri".

''Cariera domniei sale de profesor, diplomat si eseist a fost construita prin pasi marunti, dar siguri. Printre primii pasi se numara: student participant in delegatia Conferintei Pacii de la Paris, condusa de Mihail Sadoveanu in 1949; secretar in Comitetul Pacii, presedinte Mihail Sadoveanu intre 1952 - 1953; director al Bibliotecii Academiei Romane in perioada 1950 - 1956''.

Mircea Malita a fost: consilier al primei Misiuni permanente a Romaniei pe langa ONU intre 1956 - 1961; director al Directiei culturale din cadrul Ministerului Afacerilor Externe intre 1960 - 1962; ministru adjunct in Ministerul Afacerilor Externe intre 1962 - 1969; ministru al invatamantului intre 1970 - 1972; consilier pentru probleme externe si ministru de stat, membru al consiliilor pregatitoare ale conferintelor mondiale ale ONU pentru populatie, stiinta si tehnologie, pentru dezvoltare, intre 1974 - 1979; ambasador in Elvetia si la ONU (Geneva) intre 1980 - 1982 si ambasador in SUA intre 1982 - 1984.

A sustinut cursuri de relatii internationale la Universitatea din Oradea intre 1990 - 2000; cursuri si reuniuni internationale la Praga, Moscova, Londra si New York in 1991; cursuri la Academia de Studii Economice si Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative intre 2000 - 2008.

Mircea Malita a fost ales membru corespondent al Academiei Romane in 1974, iar in 1994 a fost ales membru titular. Este presedinte fondator al Fundatiei Universitare a Marii Negre; membru fondator al Centrului European de Cultura din Bucuresti; membru de onoare in cadrul Clubului de la Roma; membru al Academiei Mondiale de Arte si Stiinte; membru al Academiei Internationale de Perspectiva Sociala; membru al Federatiei Mondiale a Studiului Viitorului; membru al Academiei Internationale "Leonardo da Vinci" din Roma; membru al centrului de studii al Organizatiei internationale din Geneva, potrivit Agerpres.