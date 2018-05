Conform politistilor de circulatie, accidentul in care a murit barbatul s-a produs in localitatea Carasa, in timp ce acesta descarca niste bagaje din portbagajul unui autoturism. Un alt autoturism a lovit puternic masina ce se afla in stationare, iar batranul a fost izbit de spatele masinii si a intrat in stop cardio-respirator. Medicii sositi la fata locului au incercat sa il resusciteze, insa au fost nevoiti sa declare decesul.

In urma accidentului alte trei persoane au fost ranite, printre care soferul de 56 de ani care a produs accidentul, o femeie de 52 de ani ce se afla la volanul autoturismului care stationa, dar si o femeie de 78 de ani, aflata langa masina lovita.

Persoanele ranite au fost preluate de ambulante si transportate la spital, potrivit Antena3.ro.