Totusi, pe langa bucuria noului capitol, aceasta noua etapa poate fi destul de coplesitoare daca nu te pregatesti din timp. Uite cateva sfaturi utile care sa te ajute sa te acomodezi mai usor in noua ta casa:

Aprovizioneaza-te cu tot ce ai nevoie pentru gradina

O gradina cu spatiu verde unde sa te poti relaxa in fiecare seara cu prietenii sau unde sa savurezi micul dejun este probabil unul dintre cele mai atractive avantaje ale mutarii la casa. Insa nu trebuie sa negliezi si aspectele practice care tin de ingrijirea unei gradinii. Daca vrei sa plantezi gazon, nu uita sa achizitionezi si o masina de tuns iarba si sa montezi un sistem de irigat, care te va scuti de o munca in plus, atunci cand va trebui sa uzi gazonul.

Pentru distractie cu prietenii, ai suficient spatiu sa construiesti un gratar si sa amenajezi un spatiu pentru luat masa, sub un foisor. Acesta nu doar ca va va feri de ploaie, ci si de razele soarelui in dupa-amiezele calduroase de weekend.

Ia in calcul spatiile extra pentru ingrijire

Spatiul dintr-un apartament este destul de usor de amenajat si de intretinut. Cand vine vorba de casa, in schimb, trebuie sa te pregatesti pentru mai multe lucrari de intretinere, atat la interior, cat si la exterior. Pe langa gard si gradina, trebuie sa ai grija si de acoperisul casei. In primul rand, la momentul construirii casei, alege unul dintre modelele de acoperisuri care sa se potriveasca cu stilul si arhitectura casei, dar care sa fie totodata functional si bine izolat, astfel incat sa previi aparitia infiltratiilor de apa sau pierderile de caldura pe timpul iernii.

Spre exemplu, acoperisul in doua ape este unul dintre cele mai folosite tipuri de acoperisuri, deoarece este usor de realizat si permite scurgerea apei si a zapezii, iar lucrarile de intretinere sunt minime. Pentru un design modern, alege acoperisul intr-o apa.

Fii creativ cand vine vorba de mobilarea casei

Spre deosebire de apartament, la casa vei avea mai mult spatiu la dispozitie, pe care sa il mobilezi si sa il aranjezi dupa bunul plac. In plus, daca modelul de acoperis ales iti permite, poti chiar sa amenajezi la mansarda o camera de oaspeti, un birou, un spatiu de joaca pentru copii sau chiar propriul tau home cinema.

E mai simplu sa ai un animal de companie

Tu ti-ai facut planurile pentru mutarea la casa?

Animalele de companie, in special cainii de talie mare au nevoie de mult spatiu pentru joaca, mai ales in aer liber. Cand locuiesti intr-un apartament, depui mai mult efort cand trebuie sa iti scoti animalul de companie la o plimbare in aer liber. Cand stai la casa, pe de alta parte, e mult mai simplu sa il lasi sa se joace in gradina si sa se bucure de cele minimum 15 minute de joaca in aer liber, asa cum sustin specialistii in domeniu, de la samfordpetresort.com . Catelul tau va fi mai fericit, mai sanatos si mai plin de viata. In plus, poti sa ii amenajezi in gradina propria sa casuta de lemn.