Parintii au luat copilul de la gradinita, iar in drum spre casa au cumparat shaorma de pe Sos. Vergului. Dupa cateva ore, toti trei au inceput sa se simta rau. Parintii au sunat la ambulanta, iar medicii sositi la domiciliu le-au facut injectii si au plecat. Pentru ca micutul se simtea in continuare rau, acestia au sunat din nou la Ambulanta.

Pana la sosirea salvarii care l-a transportat la spitalul Matei Bals, copilul de trei ani a facut de doua ori stop cardiac. La scurt timp dupa ce a ajuns la spital, el a decedat.

Stelian Nedelcu, tatal copilului: "Singurul lucru care ne leaga pe toti trei este kebabul. Am sunat la 112, la 8 fara 10, sa chem ambulanta din nou. Au constatat ca nu au ce sa faca si ca ne trebuie o ambulanta mai mare”.

Medicul de pe a doua ambulanta privata a cerut din centru o salvare neasistata, adica doar cu sofer. Parintii nu stiau acest fapt si dupa alte trei ore o vecina a hotarat sa ii duca pe baiat la spital cu masina ei, insa in drum spre spital s-au intalnit cu salvarea.

Cazul este acum anchetat

Serviciul de ambulanta Bucuresti-Ilfov a declansat o ancheta interna in acest sens, pentru a lamuri daca operatorul care a preluat apelurile succesive ale tatalui, intreband de ce nu ajunge salvarea, l-a informat pe medicul coordonator ca starea copilulului s-a agravat.

Tatal copilului spune ca nici la spital lucrurile nu au mers foarte bine: ”In camera de resuscitare nu aveau ce le trebuia. Balon, defibrilator, au mers in alta parte... Cand l-au preluat, era inca viu. Tot imi spuneau doctorii ca nu e bine, nu e bine. Il consultau asistentele si el s-a intors cu spatele, sa il lase in pace”.

Parintii copilului vor depune luni plangere penala, iar Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti a anuntat ca investigheaza cazul. De asemenea, au fost sesizate si Directia de Sanatate Publica si Sanitar Veterinara, avand in vedere suspiciunea de contaminare a trei victime in acelasi timp.

Potrivit medicilor, evolutia atat de rapida a bolii poate fi cauzata doar de toxine puternice, precum cea botulinica. Din cauza faptului ca nu au existat si alti clienti ai shaormariei care sa ajunga la spital, cauza mortii va putea fi stabilita in mod clar numai in urma raportului IML, potrivit stirileprotv.ro.