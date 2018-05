Certificatul de inmatriculare si placutele cu numarul de inmatriculare se restituie proprietarului de catre Politia Rutiera, la incetarea suspendarii inmatricularii vehiculului.

"Incepand cu data de 20 mai se introduce notiunea de suspendare a inmatricularii autovehiculului, operatiune care consta in interzicerea temporara a folosirii acestuia pe drumul public. Modificarile legislative vin pe fondul transpunerii unui pachet legislativ european, dar si pe fondul solicitarii foarte multor cetateni cu privire la finalitatea procesului de transcriere a autovehiculului in Registrul National de Evidenta", anunta, miercuri, seful Directiei Regim Permise, Florin Catana.

El a mentionat, insa, ca acest lucru nu echivaleaza cu o radiere. Inmatricularea ramane valabila, numai ca autovehiculul nu mai poate fi utilizat pana nu se remediaza motivul pentru care a fost dispusa masura suspendarii.

"Aceasta masura opereaza in doua situatii la acest moment, respectiv lipsa Inspectiei Tehnice Periodice sau anularea acesteia de catre autoritatea abilitata, precum si netranscrierea inmatricularii vehiculului pe numele noului proprietar intr-un termen de 90 de zile, spre deosebire de vechea legislatie care prevedea un 30 de zile pentru aceasta operatiune", a explicat Catana.

Seful DRPCIV a aratat ca, in ambele situatii, suspendarea inmatricularii inceteaza automat in momentul in care se remediaza motivul pentru care a fost dispusa, relateaza Agerpres.