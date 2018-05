Acestia au purtat tricouri inscriptionate "Angajat intr-un muzeu. #Exist. Muzeele nu sunt cultura de rangul 3!" si au afisat pancarte pe care scria "Cercetator in muzeu minus 25% la salariu", "Jos labele de pe cercetarea din muzee. Compensarea pierderilor salariale ale cercetatorilor", "Patrimoniu fara cercetare=descoperire intamplatoare", "Arheologia -stiinta in slujba protejarii si valorificarii patrimoniului", "Cercetator in muzee=salarii taiate, sporuri anulate, posturi noi blocate, dotari ca in antichitate-conditii minunate", "Modificarea legii managementului. Vrem muzeu nu ceapeu", "Vrem sporuri pentru toxicitate, activitati desfasurate in week-end, confidentialitate, risc si suprasolicitare neuropsihica, investitii in infrastructura muzeala, pentru laboratoarele de conservare-restaurare, tehnologie, fonduri pentru calificare profesionala; noi protejam, valorificam si transmitem generatiilor viitoare odoarele tarii!".

O delegatie a sindicalistilor a incercat sa intre la discutii la Minister insa acolo nu era nimeni, asa ca au lasat un mesaj pe treptele ministerului.

Vicepresedintele Federatiei Nationale a Sindicatelor din Cultura si Mass-Media, Decebal Vleja, a declarat, pentru AGERPRES, ca sindicalistii sunt deschisi la dialog si vor sa prezinte problemele sistemului muzeal, care persista de 28 de ani.

"Noi, reprezentantii Federatiei Cultura si Mass-Media afiliata la CNS Cartel Alfa, am avut luni o discutie cu domnul ministru (ministrul Culturii si Identitatii Nationale, George Ivascu n.r). Am prezentat punctele noastre de vedere legate de problemele salariale si de lipsa de dialog a Ministerului Culturii din ultimele 8 luni. Asteptam insa un comunicat, un mesaj, un semn de la minister, sa nu ramana practic o discutie in spatele usilor inchise. Acest semnal nu a venit. Suntem in continuare deschisi dialogului, dar nu stim cand vom mai fi chemati si cand vom mai dialoga, pentru a expune intr-adevar problemele sistemului muzeal, pentru ca sunt probleme de 28 de ani si sunt probleme grave care tin atat de salarizarea personalului dar si de subfinantarea domeniului. Pentru a conserva patrimoniul cultural national este nevoie de investitii. Conservarea patrimoniului costa bani. La fel ar trebui si un respect acordat oamenilor din muzee. Dar ce constata? Ca de 18 de ani in marea majoritate au fost platiti aproape de salariul minim. Colegii nostri ies la pensie cu putin peste venitul minim garantat", a spus Vleja.

El a subliniat ca exista si probleme grave legate de boli profesionale din cauza conditiilor de munca.

"Colegii mei de la Muzeul de arta s-au confruntat cu probleme grave, imbolnaviri profesionale. Noi sindicatele, am incercat si facem tot posibilul, la fel si organizatiile profesionale din domeniu, pentru a imbunatati aceste conditii de lucru. Vorbim de echipamente invechite, de laboratoare care nu au sisteme moderne de purificare a aerului sau de ventilatie macar. Eu personal am participat in aceasta primavara la o reuniune a sindicatelor europene in care am prezentat problemele. La Bruxelles vom trimite un membru al sindicatului din Iasi, membru al federatiei noastre, si va prezenta acolo situatia muzeelor legata de substantele toxice. Mai e problema accidentelor de munca. Chiar saptamana trecuta am avut un accident grav la Muzeul National. Unul dintre colegii nostri de le personalul tehnico-administrativ a avut fractura multipla de tibie pentru ca s-a rupt scara", a explicat liderul de sindicat.

In ceea ce priveste acordul de colaborare incheiat vineri intre Ministerul Culturii si Identitatii Nationale (MCIN) si Federatia Cultura si Mass-Media FAIR MediaSind, in vederea identificarii solutiilor care sa raspunda la problemele din domeniul culturii semnalate de organizatiile sindicale, Vleja ar subliniat ca ar fi fost necesar ca de Ziua Internationala a muzeelor sa fie incheiat un protocol si cu federatia care reprezinta cea mai mare parte a muzeelor.

"A fost incheiat ieri un protocol intre Ministerul Culturii si Federatia MediaSind. As vrea sa cred ca ministrul nu putea sa fie atat de cinic incat sa incheie un protocol, declarand ca-l incheie in Ziua Internationala a Muzeelor cu o federatie care nu are niciun muzeu in componenta, nici macar un membru. Noi avem tot respectul pentru colegii nostri de la Federatia MediaSind, pentru tot ceea ce fac pentru artisti si pentru ziaristi, dar pentru a cunoaste problemele reale ale muzeului cred ca ar fi fost necesar ca ministrul Culturii, chiar in Ziua Internationala a Muzeelor sa aiba o discutie, eventual si un protocol si cu federatia ce reprezinta in cea mai mare parte muzeele", a mai spus Vleja, potrivit Agerpres.