''Ca urmare a noilor informatii pe care le-am aflat cu totii din declaratiile presedintelui Traian Basescu, informatii provenind din Note SRI, care schimba radical situatia din dosarul "Gala Bute", aflat azi in pronuntare la ICCJ, am decis impreuna cu avocatii sa solicit repunerea cauzei pe rol. Daca mi-ar fi fost admise cererile repetate, atat in etapa de fond, cat si in cea de apel, de a fi aduse ca probe Notele SRI despre care stiam inca din perioada in care eram ministru, din care reiesea clar ca nu am avut nicio implicare in relatiile ilegale de afaceri dintre 'denuntatorii' din dosar, inculpati ori doar martori, astazi nu eram in situatia de a fi condamnata fara nicio proba si de a fi nevoita sa cer protectie internationala fata de abuzurile care mi s-au intamplat in Romania. Dar judecatorii ICCJ au preferat sa imi respinga probele si sa ma condamne doar pe sustinerile procurorilor DNA si pe declaratiile ilogice ale unora dintre cei implicati in dosar. Care, evident, au fost toti rasplatiti cu pedepse mici si cu suspendare'', a scris Udrea pe Facebook.

Miercuri, fostul presedinte Traian Basescu a prezentat un document al Serviciului Roman de Informatii, strict secret, despre care spune ca i-a parvenit in toamna anului trecut si care vizeaza dosarul "Gala Bute", mentionand ca a sesizat CSM, Inspectia Judiciara, ministrul Justitiei si Comisia parlamentara pentru controlul activitatii SRI.

"Probabil, stiindu-se ca sunt interesat de dosarul "Gala Bute", cineva a tinut sa mi-l transmita. Acest document se refera la operatiunea "Bujorul"", a afirmat Basescu, intr-o conferinta de presa, precizand ca documentul i-a parvenit "in plic anonimizat, la partid" si ca banuieste ca cel care i l-a transmis este un ofiter SRI din teritoriu, nu de la centru.

Traian Basescu a sustinut ca acest document arata ca a existat un plan de cooperare intre DNA si SRI. Potrivit liderului PMP, documentul informeaza despre infractiuni in Ministerul Dezvoltarii, in dosarul "Gala Bute".

"Acest document informeaza ca sunt niste infractiuni: un domn care da mita, altul care primeste si face trafic de influenta in Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului. Niciun cuvant despre ministru. El identifica si cursul traficului de influenta, care sunt directorii, persoanele din minister care au beneficiat si de mita si au pus pe roate niste plati. Rezultatul de astazi este ca toti cei nominalizati si mituitorul si beneficiarii mitei au devenit din oameni care incalca legea denuntatori. (...) Singurul denuntat de cei prezentati a comite infractiuni a fost ministrul si el a fost consistent condamnat in instanta de fond", a aratat Basescu.

Elena Udrea a fost condamnata in prima instanta la sase ani de inchisoare pentru luare de mita si abuz in serviciu in dosarul ''Gala Bute'', potrivit Agerpres.