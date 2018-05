Incidentul a avut loc in cartierul Berceni. Potrivit unor surse judiciare, cei doi barbati care l-au sechestrat pe tanar sunt muncitori care lucreaza cu ziua in Bucuresti.

Duminica seara, unul dintre muncitori l-a intalnit pe tanar in zona Pietei Sudului si l-a invitat in apartament, tanarul acceptand nestiind ce urma sa se intample. La scurt timp, cei doi barbati au decis sa-l jefuiasca, luandu-i cei 50 de lei pe care ii avea la el, precum si un port-document cu un card. Ulteriori, cei doi au inceput sa-l bata pentru a afla codul PIN al cardului bancar. La un moment dat, unul dintre agresori a coborat pentru a face cumparaturi cu cardul victimei, iar tanarul a ramas cu celalalt muncitor in apartament.

Intre timp, cei doi s-au luat la bataie, moment in care studentul indian a iesit pe balcon si a incercat sa treaca prin exterior la alta fereastra, insa a cazut de la 14 metri inaltime, decedand cateva ore mai tarziu.

Potrivit unui comunicat de presa transmis vineri de Parchetul Tribunalului Bucuresti, procurorii au propus arestarea preventiva a celor doi muncitori, iar magistratii Tribunalului Bucuresti au emis pe numele acestora mandate de arestare preventiva pentru 30 de zile, pentru talharie si de lipsire de libertate urmata de moartea victimei. Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti si de Serviciul Omoruri din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti vor continua cercetarile, potrivit Digi24.