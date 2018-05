Incidentul a avut loc miercuri, la o scoala din Bistrita Bargaului. Copila de 11 ani a fost scoasa la tabla impreuna cu alti trei colegi si, pentru ca nu a stiut sa rezolve un exercitiu, a fost lovita de catre invatator pana cand, speriata fiind, a facut pe ea.

Dumitru Dragota are 65 de ani si a predat timp de aproape 40 de ani, iar in prezent este la pensie. Totusi, el a revenit recent la catedra, pentru a inlocui o profesoara de matematica ce a intrat in concediu de maternitate.

Pus in fata acuzatiilor, profesorul a recunoscut ca a lovit-o pe fetita, dar spune ca acest lucru nu s-a mai intamplat niciodata, de cand este cadru didactic: „Nu a vorbit sub nicio forma. Nu a vorbit absolut nimic, nu a vrut sa coopereze deloc. M-am infuriat putin si asta a fost... Mi-am iesit din fire. A fost o singura lovitura”, a declarat el, potrivit adevarul.ro.

Si directorul scolii s-a aratat uimit de acest incident si sustine ca nu va mai accepta ca profesorul cu pricina sa mai predea. „Domnul invatator este un invatator foarte bun, a lucrat la catedra o viata intreaga. Cred ca si-a iesit din fire. El regreta, am povestit cu dansul, am convocat comisia de disciplina. Nu isi explica nici el ce s-a intamplat. A recunoscut, si-a cerut scuze. Din punctul meu de vedere, nu este normal sa mai facem educatie cu bota. De la o anumita varsta probabil ne pierdem si rabdarea. Nu este o practica in aceasta scoala. De cand sunt eu aici nu s-a mai intamplat asa ceva", a declarat Viorel Popandron, directorul scolii, potrivit sursei citate.

Mama fetei a depus plangere la Inspectoratul Scolar Judetean si la Inspectoratul de Politie Judetean, iar oamenii legii efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii de purtare abuziva.