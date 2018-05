Zona conteaza cel mai mult

Dimensiunile terenului

Cu utilitati. Intotdeauna cu utilitati

Unii ar zice ca pretul conteaza, insa, din punct de vedere al calitatii vietii pe care o vei avea si tinand cont de faptul ca se presupune ca, daca iti cumperi teren pentru casa, nu vei vrea sa o vinzi cel putin cativa ani buni, zona conteaza cel mai mult. Depinde de tine ce zona preferi, daca ai dori un teren langa padure, undeva la marginea orasului sau daca vrei sa-ti construiesti casa chiar in buricul targului. Poti lua in considerare un teren in interiorul orasului in conditiile in care lucrezi in zona, iar copiii tai merg la scoala tot in apropiere pentru ca ai economisi astfel destul de multi bani pe care ar trebui sa-i dai pe transport. Daca lucrezi de regula de acasa si nu esti dependent de deplasarea in centru, atunci ia in calcul terenurile din afara localitatii. Scapi de agitatia orasului, dar va trebui totusi sa fii atent ca terenul pe care-l alegi sa fie relativ aproape de sosea, ca sa nu te trezesti, de exemplu, izolat de restul lumii. Recomandat ar fi sa gasesti un teren la aproape 30 de metri de strada principala, ca sa eviti praful si zgomotul soselei.Ca sa iti dai seama aproximativ de ce dimensiune ti-ar trebui la casa, trebuie sa te gandesti la ce anume ai vrea sa contina curtea ta, in afara de locuinta propriu-zisa. Poate vrei spatiu pentru o mica gradina sau livada poate doresti sa plantezi cativa copaci sau poate iti trebuie spatiu pentru gratarul la care sa iti inviti prietenii sau pentru hamacul care se potriveste de minune in serile calduroase de vara. Specialistii spun ca marimea ideala pentru un astfel de teren este de 1.000 metri patrati, pentru ca, potrivit celor mai multi dintre cumparatori, care spun ca au asa suficient spatiu pentru mai multe lucruri. Trebuie insa sa fii foarte atent si la riscurile zonei. Un studiu geofizic te va lamuri cu privire la dezastrele naturale sau riscurile terenului pe care l-ai ales.Preferabil, de departe, este ca terenul e care il alegi sa aiba deja utilitatile trase. Pentru ca asta inseamna ca, odata pamantul cumparat, poti folosi sistemele de gazele naturale, apa si curent electric, care sunt practic la poarta. Daca insa nu gasesti o oferta care sa presupuna existenta deja a utilitatilor, trebuie sa stii ca poti rezolva problemele si intr-un alt fel. Poti fora un put si, cu ajutoru specialistilor bineinteles, sa montezi o fosa septica ca sa ai, practic, aceleasi beneficii cand si cand ai fi conectat la reteaua publica. Intrebari mai mari ar trebui sa-ti pui daca terenul nu are acces la energie electrica sau gaze pentru ca racordarea la acestea va costa mai mult. Din nou, recomandat este sa ai toate utilitatile la dispozitie, precum si un cablu TV si de Internet trase. Ultimul lucru pe care trebuie sa il faci dupa ce ai parcurs toti acesti pasi este sa ceri sfatul unui arhitect, care iti poate realiza un plan al casei adaptat pe terenul si caracteristicile zonei.