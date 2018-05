Sicriul cu trupul neinsufletit al fostului comentator sportiv, care detinea si gradul de general de brigada (r), a fost invelit cu drapelul national, iar fanfara militara a intonat Imnul National.



Unii dintre membrii echipei de handbal de "aur" a Romaniei anilor '70, inotatoarea olimpica Carmen Bunaciu, multiplul campion olimpic la canoe Ivan Patzaichin, care a depus si o coroana de flori, Mariana Bitang si Octavian Bellu sunt printre cei care au fost prezenti la funeraliile regretatului Cristian Topescu.



"De Cristian Topescu nu ne putem aminti decat numai lucruri frumoase, un profesionist desavarsit, comentator care se naste rar - sper sa fie depasit cat mai curand, dar va fi greu - un om - hai sa nu mai vorbim de victorii, ca la victorii numai frumos se vorbeste - care a facut din infrangeri un gand frumos si a lasat spatiu pentru ca lumea sa treaca mai usor peste astfel de evenimente. Din pacate, ne-a parasit, asta este viata si, ca de obicei in Romania, dupa ce cineva se stinge ne aducem aminte de calitatile lui si de cine a fost. Parca ar fi mai bine sa ne amintim cat este in viata si sa se mai poata si el bucura", si-a amintit fostul mare handbalist Radu Voinea, potrivit Agerpres.



Carmen Bunaciu a spus ca este foarte greu sa-ti iei ramas bun de la un om cu totul special.



"Este foarte greu sa ne luam ramas bun de la un om cu totul special, un coleg fantastic, am comentat impreuna canalul Eurosport si a fost intotdeauna alaturi de noi, cei mai tineri, cu o pregatire fantastica, cu mult suflet, o voce calda, un model pentru toti colaboratorii sai", a mentionat Bunaciu.



Generalul de armata (r) Dragnea Badea Marin, in varsta de 95 de ani, a declarat ca a venit "sa-l imbratiseze pe Cristian Topescu, "unul dintre cei mai deosebiti ostasi ai Armatei Romane si sportului romanesc".



"A slujit cu credinta si devotament sportul romanesc. Sunt fostul presedinte al Comitetului Olimpic Roman, am venit sa-l imbratisez pe Cristi Topescu, unul dintre cei mai deosebiti ostasi ai Armatei Romane si ai sportului romanesc. Si tatal lui, Felix, a fost cu mine in razboi", a spus generalul.



Cristian Topescu a murit la data de 15 mai 2018, in sectia de Terapie Intensiva a Spitalului Elias.