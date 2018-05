”In opinia mea, aceasta sesizare ce a facut-o aceasta unealta a fost redactata la Cotroceni. Cand vom avea textul acestei plangeri vom constata cu totii ca este conceputa la Cotroceni”, a adaugat presedintele PSD, spunand ca demersul a venit ca urmare a ”amenintarilor” lui Klaus Iohannis la adresa Vioricai Dancila.

”O sa ne dam seama din textul ei de foarte multe lucrui si ca ce am spus noi in ultima vreme se adevereste. Dorinta lui Klaus Iohannis este de a prelua brutal guvernarea, nesocotind alegerile democratice”, a sustinut Dragnea, potrivit Hotnews.

Intrebat daca si PSD-ALDE are in plan vreo masura similara, el a raspuns ca ”se analizeaza”: ”Oamenii nostri de la juridic nu au capacitatea de a reactiona in cateva ore la o actiune care e pregatita de cateva saptamani in laboratoarele de la Cotroceni.

”Se constata ca nu se poate avea nicio relatie cu seful statului, nu putem avea relatii cu cineva care se considera tatucul acestei tari”, a adaugat liderul PSD.