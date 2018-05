"In stres, anxietate, depresie discutam de potentiale cauze si ma refer la stres si despre tipurile de manifestari care pot fi generate de stres (...). Pana acum ceva timp se tot spunea ca stresul determina depresia. Datele stiintifice merg catre acest tip de legatura intre stres si depresie si ma refer, in special, la efectul toxic pentru creier al stresului cu riscul aparitiei depresiei. Deci exista un cerc vicios, in care, odata intrat, poti sa faci depresie. Pe de alta parte, nu la toata lumea acest lucru se poate intampla, pentru ca exista persoane care raspund bine la stres si au o alta evolutie comparativ cu persoanele care expuse la stres fac depresie. (...) Pe de alta parte, cand vorbim de depresie nu vorbim numai de depresie, putem vorbi numai de ea intr-un procent mic. Depresia si anxietatea sunt comorbide frecvent, se asociaza frecvent. In cel mai mare procent exista aceasta relatie. Care apare prima - greu de spus. Nu stim care o determina pe cealalta, cert este ca amandoua se potenteaza una pe alta si evolutia este una total negativa din punctul de vedere al functionarii persoanei respective. Cand ma refer la functionare nu ma refer numai la cea profesionala, ci si la cea sociala si bineinteles familia, unde ar trebui sa fie implicata o astfel de persoana", a afirmat medicul, potrivit Agerpres.

Numarul de cazuri de depresie, in crestere

Potrivit acesteia, numarul de cazuri care se prezinta la cabinet a crescut.

"Daca s-au inmultit cazuri? Da. Dar imi este greu sa spun daca acest da este autentic ca si numar de cazuri care au crescut sau daca da este dat de adresabilitatea catre cadrele medicale sau catre psiholog. Ceea ce este bine este faptul ca oamenii au inceput sa constientizeze depresia, sa se impamanteneasca ca si tip de afectiune, sigur este la modul general, noi vorbim de diverse tipuri de tulburari depresive pe care le fac pacientii, dar ideea este ca inteleg ca este o afectiune, inteleg ca trebuie sa vina la medic, inteleg ca trebuie sa aiba relatia cu ceilalti", a sustinut Mirela Manea.

Medicul a explicat ca depresivul nu are varsta, aceasta putand merge de la 18 la 80 de ani.

"Fiecare etapa de viata are un anumit profil de depresie. Spre ce vreau eu sa trag semnalul de alarma este depresia la varsta inaintata, care poate fi factor de intrare in dementa. Frecvent si de proasta evolutie este depresia asociata dementei sau intrarea in dementa prin depresie, pentru ca la un moment dat nu stii exact cat este depresie, cat este deteriorare. Atunci, daca nu sesizezi, nu diagnostichezi si nu intervii precoce in depresie ca si atitudine terapeutica riscul mare este sa se asocieze dementa si practic sa fie ravagii facute la nivelul persoanei respective. In amandoua cazurile vorbim de deteriorare cognitiva si depresie si in dementa, fiecare prin alt mecanism, dar potentate unul cu altul", a aratat Mirela Manea.

Aproximativ 400 de specialisti participa vineri si sambata la Bucuresti, la cea de-a V-a Conferinta nationala interdisciplinara "Stresul, anxietatea, depresia".

Tema centrala a editiei din acest an, al carei coordonator stiintific este prof. univ. dr. Mirela Manea, este managementul de caz al pacientului psihiatric.

Depresia afecteaza 10% din populatia lumii, iar tulburarile psihice reprezinta 30% din povara globala a bolilor non-fatale, arata un raport al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS).

In zilele de 28 si 29 septembrie va fi organizata la Piatra Neamt Conferinta regionala "Stresul, Anxietatea, Depresia".