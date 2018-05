"Am facut o trecere in revista a relatiilor bilaterale si am fost de acord ca numarul impresionant de vizite anul 2017, precum si din prima parte a anului 2018, sunt o consecinta fireasca a modului armonios in care se dezvolta dialogul bilateral. In cadrul discutiilor pe care le-am purtat am evidentiat alaturi de domnul Plenkovic importanta pe care o acordam cooperarii dintre tarile noastre la nivelul politico-diplomatic, precum si dorinta de intensificare a cooperarii economice si la nivel sectorial. Am apreciat ca exista un potential de cooperare foarte bun in domenii precum educatie, afaceri interne, minoritati, aparare, industrie de aparare sau agricultura", a declarat Viorica Dancila, in cadrul declaratiilor de presa comune sustinute alaturi de omologul sau croat.

Premierul roman a adaugat ca la discutii a fost punctata si importanta cooperarii in domeniul turismului.

"Am sustinut ca si cooperarea in domeniul turismului este foarte importanta, avand in vedere numarul din ce in ce mai mare de turisti romani care viziteaza Croatia, dar si al celor croati care viziteaza Romania. Tocmai pentru turistii romani, dar si pentru comunitatea romaneasca din regiunea dalmata, am deschis in martie anul acesta un consulat onorific in orasul Split care va contribui inclusiv la consolidarea relatiilor economice", a afirmat Dancila.

Ea a mentionat ca in cadrul convorbirilor oficiale a fost subliniat nivelul bun al schimburilor comerciale.

"Am remarcat cu placere ca schimburile comerciale au inregistrat in 2017 o crestere de 25%, ceea ce nu este intamplator, avand in vedere eforturile care s-au depus anul trecut pentru intensificarea relatiilor comerciale", a declarat Dancila.

In cadrul discutiilor a fost punctata si importanta pentru relatia bilaterala a minoritatilor croata din Romania si a comunitatii romane din Croatia, a spus Dancila.

"De asemenea, a fost semnata o Declaratie de intentie intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Croatia privind cooperarea bilaterala in domeniul apararii, menita sa consolideze cooperarea in acest domeniu intre cele doua state", a adaugat Dancila.

Potrivit premierului roman, o alta parte a discutiilor s-a axat pe cooperarea in context european si in perspectiva apartenentei celor doua state la Trio-ul Presedintiilor Consiliului Uniunii Europene, Romania si Croatia urmand sa detina pentru prima data acest mandat de la aderarea la UE.

"Am aratat ca Romania sprijina cu fermitate consolidarea proiectului european pe baza respectarii depline a valorilor si principiilor fundamentale ale UE. Am subliniat ca acesta este spiritul in care Romania isi va exercita mandatul de presedinte al Consiliului UE, un moment de reper constituindu-l summitul de la Sibiu care va fi dedicat viitorului UE si agendei strategice europene 2019-2024. Am salutat coordonarea care exista deja intre Romania si Croatia, inclusiv in cadrul Trio-ului cu Finlanda. Aceasta este necesara si pentru identificarea unor prioritati comune in plan european, susceptibile a genera rezultate pozitive mai ales prin continuitatea pe care o putem valorifica la nivelul Consiliului UE. Referitor la viitorul Europei, am reiterat faptul ca Romania sprijina o agenda ambitioasa de consolidare a proiectului european. Viziunea noastra in cadrul UE este una proeuropeana care urmareste o integrare mai profunda in cadrul Uniunii. Ma bucur sa constat ca Romania si Croatia au pozitii convergente cu privire la viitorul UE", a declarat Dancila.

Referitor la cadrul financiar multianual, Viorica Dancila a reiterat intreaga disponibilitate a Romaniei de raportare constructiva la urmatoarele negocieri la nivelul Consiliului UE, precum si de canalizare a eforturilor catre "o avansare substantiala a negocierilor pe durata mandatului de Presedintie a Consiliului care sa permita un acord politic in timp util in acest dosar".

"Impreuna cu prim-ministrul Andrej Plenkovic am apreciat faptul ca politica de coeziune si politica agricola comuna raman principalele prioritati investitionale in viitorul buget", a declarat Dancila.

"Referitor la strategia UE pentru regiunea Dunarii, am evidentiat ca Romania va continua sa promoveze Dunarea ca pe un important coridor de transport intre vestul si estul Europei. Este foarte important sa cream un cadru propice pentru cresterea volumului de marfuri transportate pe Dunare, conform tintelor stabilite in cadrul SUERD, asigurand toate conditiile necesare pentru indeplinirea acestui scop", a declarat Dancila.

O alta tema de discutie, a spus ea, a fost cea legata de Balcanii de vest.

"Ambele state au un interes major in ceea ce priveste stabilitatea si securitatea regiunii. Am exprimat interesul Romaniei pentru consultarea cu Croatia in ceea ce priveste politica de extindere si inregistrarea de progrese pe acest dosar in contextul apartenentei la Trio-ul de Presedintii. Am subliniat ca apreciem atentia acordata de Comisia Europeana principiului care sta la baza politicii de extindere si a cadrului convenit pentru acest proces, respectiv evaluarea individuala pe baza meritelor proprii cu respectarea criteriilor existente pentru avansarea parcursului european a statelor din regiune", a afirmat Dancila.

Declaratia de Intentie intre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Croatia privind consolidarea cooperarii bilaterale in domeniile apararii si securitatii a fost semnata din partea romana de ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, si de vicepremierul si ministrul croat al Apararii, Damir Krsticevic, in prezenta celor doi premieri, potrivit Agerpres.