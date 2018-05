"In calitate de primar general al Romaniei, le transmit si eu invitatilor nostri speciali un bun venit la Bucuresti, un bun venit in Romania, o capitala pe care ne-o dorim cu totii sa devina un model de conectivitate, un model de sustinere a afacerilor, un model de siguranta a cetatenilor si a turistilor si ceea ce cred ca am dovedit, un model de bune practici europene si nationale, de asemenea si un oras al oamenilor calzi, primitori, dornici intotdeauna sa fie prietenosi si sa lege noi legaturi si noi prietenii. Cred ca aceste atribute ne caracterizeaza deja”, a afirmat Firea, la deschiderea celei de-a II-a editii a conferintei „Connecting Europe through Innovation”, eveniment organizat de europarlamentarul PSD Claudia Tapardel, in colaborare cu Ministerul Economiei si Parlamentul Romaniei, potrivit hotnews.ro.