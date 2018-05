In urma accidentului care a avut loc joi seara in Salaj, singura persoana care a supravietuit este soferita, ce a fost transportata in stare grava la spital. Cele cinci fete mergeau acasa, intr-o localitate de langa Baia Mare, dupa ce au participat la festivitatea de absolvire a facultatii, in Cluj-Napoca.

In drum spre Baia Mare, pe centura ocolitoare a localitatii Jibou, in judetul Salaj, la o trecere de cale ferata, masina in care se aflau a fost izbita violent de un tren.

Potrivit martorilor, cel mai probabil fetele nu s-au asigurat si trenul le-a lovit din plin. In urma impactului extrem de puternic, cele trei tinere aflate pe bancheta din spate au fost proiectate pe camp, iar ranile pe care le-au suferit le-au adus moartea, potrivit stirileprotv.ro.

Potrivit politistilor din Salaj, semnalele acustice de la calea ferata erau in functiune, iar trenul implicat in accidentul feroviar, R4046 facea legatura intre Baia Mare si Jibou. Mecanicul nu se afla sub influenta bauturilor alcoolice, a declarat Maria Cristea, purtatorul de cuvant al I.P.J. Salaj.