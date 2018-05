Reactia acestuia vine in contextul plangerii penale depuse de liderul liberal impotriva premierului Viorica Dancila.

"Plangerea penala depusa de presedintele PNL, Ludovic Orban, pe numele prim-ministrului Viorica Dancila, in mod clar si fara echivoc, reprezinta cea mai mare mizerie politica care s-a auzit vreodata in spatiul european de cand s-a infiintat Uniunea Europeana. De altfel, nicaieri in lume, intr-un stat democratic, nu a existat un act halucinant asemanator facut parca din dorinta de a produce mari vulnerabilitati propriei tari. Pentru ca gestul va crea si confuzie, dar si efecte negative pe plan economic in momentul in care presa internationala va titra ca seful unui partid de opozitie, pentru a-i face pe plac presedintelui tarii, acuza premierul de inalta tradare, uzurparea de calitati oficiale sau divulgare de informatii nepublice", a sustinut Stefanescu, intr-o declaratie de presa transmisa Agerpres.

Codrin Stefanescu mai spune ca, "incepand de la investitorii straini, mai mari sau mai mici, si sfarsind cu turistii care isi petrec vacantele la noi, este posibil ca acestia sa considere ca in Romania exista o clasa politica total nesanatoasa si cu apucaturi bizare, iar situatia generala de la noi devine tot mai incerta".

"Facand un astfel de gest, total aberant, adevaratul tradator de tara si al intereselor nationale devine chiar cel care a depus plangerea penala. Iar mizeria stalinista din capul lui Orban aduce mari prejudicii de imagine Romaniei si intregii natiuni. Iar pentru asta, Ludovic Orban nu numai ca trebuie sa-si dea demisia urgent din fruntea PNL, ci trebuie sa dispara efectiv de pe scena politica, retragandu-se, in cel mai bun caz, la firma din Mures care l-a angajat pentru patru ore pe zi. Concluzionand, este incredibil cat de jalnic a ajuns PNL, partid istoric, daca permite unui astfel de personaj sa il conduca si sa aiba astfel de reactii iresponsabile in numele sau", a precizat secretarul general adjunct al PSD.

Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat joi, la Iasi, ca a depus la Parchetul General o sesizare privind anumite fapte savarsite de premierul Viorica Dancila si liderul PSD, Liviu Dragnea. Liderul liberal a precizat ca aceste fapte sunt legate de "pregatirea, adoptarea, aducerea la cunostinta opiniei publice si tot ce s-a intamplat dupa" adoptarea de catre Guvern a memorandumului privind mutarea Ambasadei Romaniei de la Tel Aviv la Ierusalim.