Sunt trei zone ale bucatariei care trebuie delimitate din start. Vorbim despre spatiul de lucru efectiv, adica blatul de lucru si electrocasnicele de care va ajutati pentru a gati, spatiul de depozitare, adica toate sertarele si rafturile pe care le folositi pentru a pastra lucruri, si spatiul de spalat, respectiv chiuveta si masina de spalat vase. Toate aceste trei zone trebuie sa fie imbinate astfel incat bucataria sa aiba, in final, un aspect unitar si placut.

Adu noul in bucatarie

Materiale de calitate

Un mediu luminos

Plante in bucatarie

Nu este nevoie sa schimbi intreaga bucatarie pentru a-i da un aspect nou. Poti alege elemente inedite, pe care sa le adaptezi in functie de spatiul pe care il ai la dispozitie. Nu e ca si cum te apuci acum sa dai jos peretii si mobila de bucatarie si sa o inlocuiesti complet cu ceva modern. Poti, de exemplu, sa incerci in loc de masa si scaunele traditionale pe care le gasesti in absolut orice locuinta, sa iti cumperi scaune de tipul celor pe care le gasesti in baruri, pentru o nota de inedit. Sunt modele variate de scaune de bar pe care le puteti gasi pe site-ul scauneonline.ro . Iti alegi dimensiunea potrivita a scaunelor pentru bar, pe care le poti alatura perfect unui mobilier de bucatarie tip insula.Indiferent de ce piese de mobilier sau electrocasnice noi ai de gand sa cumperi, investeste in calitate. Daca te gandesti sa schimbi gresia, faianta sau sa revopsesti piese de mobilier, ai grija sa alegi in schimb produse calitative, care sa aiba o durata de viata lunga. Ca element de noutate, poti merge in bucatarie pe varianta pietrei naturale. Este un element frumos, natural, insa trebuie sa stii ca este destul de scump. In mare insa, e bine sa pastrezi liniile generale ale spatiului bucatariei clasice si, pentru un plus de modernism, poti adauga diferite accesorii avangardiste.Fa loc luminii in bucatarie, pe cat posibil. Bucataria trebuie sa fie un spatiu luminos si aerisit pentru ca si masa luata in familie, de exemplu, sa fie una placuta. Daca lumina naturala nu este posibila in bucataria ta, incearca iluminarea prin intermediul corpurilor suspendate sau a spot-urilor plasate deasupra zonelor intunecate. Si pentru ca bucataria este locul unde se gateste, este de asemenea important sa fie un spatiu aerisit. E indicat sa ai cel putin o fereastra, pentru a permite aerisirea naturala. La fel, exista si sisteme de ventilatie care permit reimprospatarea aerului destul de rapid si eficient. Multe dintre aceste sisteme ajuta si la reglarea umiditatii din camera, un lucru de asemenea destul de important, mai ales in conditiile in care folosim des bucataria pentru copt, spre exemplu.Nu doar ca iti aduc oxigen in bucatarie, dar reprezinta si un plus de culoare si prospetime pentru un spatiu imprimat in memoria populara ca unul functional. Poti alege plante inedite pe care sa le integrezi in spatiul bucatariei, cu forme atipice sau de culori diferite.