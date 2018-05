"Bolile cardiovasculare in Romania raspund de 60% dintre decese, in timp ce cancerul raspunde de 19% dintre decese. Speranta de viata in Romania este cu circa zece ani mai redusa decat in UE, iar acest lucru este cauzat in special mortalitatii prin bolile cardiovasculare. In ultimii 16 ani, mortalitatea prin bolile cardiovasculare nu s-a modificat, in special prin cresterea mortalitatii cardiovasculare prin hipertensiune asociata cu o reducere a mortalitatii cardiovasculare prin infarct probabil datorat Programului de Tratament Interventional al Infarctului miocardic acut. Desi populatia a scazut cu aproape 15% in acesti 16 ani, numarul total de decese prin boli cardiovasculare a scazut cu doar 3-5%", a spus Vinereanu, potrivit Agerpres.

El a afirmat ca hipertensiunea arteriala netratata duce la complicatii majore - infarctul de miocard si accidentul vascular cerebral -, foarte important fiind screeningul.

Medicul a subliniat ca a scazut varsta celor care au hipertensiune arteriala.

"Vorbeam de hipertensiune undeva peste 60-65 de ani. Deja, peste 40 de ani cand vad un pacient primul lucru la care ma gandesc este ca a venit pentru hipertensiune. A scazut varsta din cauza stresului, fumatului, cresterea consumului de sare, care este mare in Romania, celorlalte boli care toate conduc la hipertensiune", a sustinut medicul.

Presedintele al Societatii Romane de Hipertensiune, Maria Dorobantu, a afirmat ca principalele cauze care provoaca hipertensiune arteriala sunt obezitatea si consumul de sare.

"Creste prevalenta pentru ca in aceeasi masura sau si mai mult creste obezitatea si de asemenea consumul de sare. Romanii mananca peste 12 grame de sare pe zi iar hipertensivii spre 14. In mod normal ar trebui maximum 5 grame, iar hipertensivii 3-4 grame de sare pe 24 de ore. Acesti doi factori pot sa fie evitati. In felul acesta se poate face preventie de hipertensiune arteriala. Cel mai bogat aliment in sare este painea", a spus medicul cardiolog.