Derulata pe parcursul a doua zile (15-16 mai 2018), intalnirea celor mai importanti experti internationali in domeniul preventiei bolilor provocate de HPV a avut o zi dedicata situatiei din Romania, la care au participat si autoritatile responsabile din domeniul sanatatii publice: Sorina Pintea (Ministrul Sanatatii), Dr. Cristian Vasile Grasu si Dr. Cora Pop (Secretari de Stat, Ministerul Sanatatii), Dr. Adriana Pistol (Director Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile), Dr. Carmen Ungurean (Coordonator Programul National de Screening pentru cancerul de col uterin, Institutul National de Sanatate Publica).

In prezenta autoritatilor locale si a specialistilor din domeniul medical, grupul de experti a emis si o serie de recomandari pentru ca Romania sa implementeze un program functional de vaccinare anti-HPV. Elaborarea unei politici nationale coerente de prevenire a bolilor provocate de infectiile cu HPV, care sa combine un program national de imunizare a fetitelor cu varsta cuprinsa intre 11 si 14 ani cu programe de screening populational al cancerului de col uterin si testarea pentru infectiile cu tipurile oncogene de HPV, este o prioritate pentru Romania, data fiind situatia extrem de grava in care se afla tara noastra din punctul de vedere al incidentei si mortalitatii prin cancer de col uterin. De asemenea, conform reprezentantilor Board-ului International de Prevenire si Control al Infectiilor cu HPV, vaccinarea anti-HPV trebuie sa fie parte a Calendarului National de Vaccinare si comunicata corect populatiei, punand in lumina rezultatele deosebit de favorabile ale programelor nationale de vaccinare anti-HPV derulate in alte state.

Femeile cu varsta intre 15 si 44 de ani sunt cele mai afectate de cancerul de col uterin

Prof. Dr. Alexandru Rafila, presedintele Societatii Romane de Microbiologie, care a contribuit la organizarea acestei sesiuni a Boardului International in Romania, a declarat:

Board-ul International de Prevenire si Control al infectiilor cu HPV, grupul international de expertiza in domeniul dezvoltarii de programe de prevenire a bolilor cauzate de infectiile cu HPV, s-a reunit pentru prima oara in Romania, tema intalnirii fiind axata pe nevoia implicarii profesionistilor din domeniul medical in implementarea programelor de vaccinare impotriva bolilor provocate de HPV, detectie a infectiei si screening pentru cancerul de col uterin. La intalnirea ce s-a desfasurat pe parcursul a doua zile (15-16 mai 2018) au participat experti internationali de renume precum: Xavier Bosch (Coordonator al Programului de Cercetare a Epidemiologiei in Cancer, Institutul Oncologic Catalan, considerat parintele vaccinarii anti-HPV), Alex Vorsters (Coordonator cercetare, Universitatea din Antwerp), Noel Brewer (PHD, Profesor la UNC-Chapel Hill, UNC Lineberger Cancer Prevention and Control), Pierre van Damme (Presedinte al Institutului Pentru Vaccinuri si Boli Infectioase, Universitatea din Antwerp).

Potrivit unui comunicat remis 9am, la sesiunea dedicata elaborarii unor recomandari de politici de preventie impotriva bolilor provocate de HPV in Romania au participat reprezentanti ai autoritatilor centrale si profesionisti cunoscuti din domeniul medical: Sorina Pintea (Ministrul Sanatatii), Dr. Cristian Vasile Grasu si Dr. Cora Pop (secretari de stat MS), Dr. Adriana Pistol (Director Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile), Dr. Carmen Ungurean (Coordonator Programul National de Screening pentru cancerul de col uterin, Institutul National de Sanatate Publica), Prof. dr. Patriciu Achimas (Institutul Oncologic “Ion Chiricuta” Cluj-Napoca) Dr. Florian Nicula (Coordonator Unitatea Regionala de Screening, Institutul Oncologic “Ion Chiricuta” Cluj-Napoca), Dr. Gindrovel Dumitra (Coordonatorul Grupului de Vaccinologie, Societatea Nationala de Medicina Familiei), Dr. Sandra Alexiu (Societatea Nationala de Medicina Familiei), Prof. Dr. Adriana Baban (specializata in Psihologia Sanatatii, Medicina Comportamentala & Psihosomatica si Metode de Cercetare Calitativa, Universitatea „Babes-Bolyai” Cluj-Napoca).

HPV - agentul patogen ce cauzeaza cancer

Acesta provoaca 30% din cancerele noi atribuibile unei infectii, la nivel global.

Infectia cu HPV este frecventa: se estimeaza ca 8 din 10 persoane vor fi infectate in decursul vietii cu cel putin un tip de HPV. De aceea, HPV a fost etichetat de Asociatia Americana de Cercetare a Cancerului drept virusul ce cauzeaza cancer, provocand 30% din cancerele noi atribuibile unei infectii la nivel global4. In fiecare an, in Romania, 4343 de femei sunt diagnosticate cu cancer de col uterin, in timp ce 1909 pierd lupta cu aceasta boala. Astfel, cancerul de col uterin este a doua cauza de mortalitate prin cancer in randul romancelor si principala cauza de mortalitate pentru femeile cu varsta cuprinsa intre 15 si 44 de ani. Nu in ultimul rand, alte 500 de cazuri noi de cancer vulvar, vaginal, penian, anal si orofaringian, atribuibile infectiei cu HPV, sunt diagnosticate in fiecare an, in Romania, atat in randul barbatilor cat si al femeilor.

In cei peste 10 ani de la debutul vaccinarii anti-HPV, aceasta si-a dovedit eficienta atat in reducerea prevalentei infectiilor cu tulpini HPV cu risc oncogen crescut, cat si a bolilor provocate de acestea. In aceasta perioada, au fost inregistrate reduceri de pana la 90% a infectiei cu HPV tip 6/11/16/18 in tari ce inregistreaza o rata vaccinala optima, reduceri de aproximativ 45% a leziunilor cervicale cu risc scazut si de aproximativ 85% a celor cu risc inalt. Alte studii au scos la lumina rezultate similare in ceea ce priveste eficienta vaccinarii: in Danemarca, s-a inregistrat o scadere semnificativa de 60% a leziunilor pre-canceroase (atipii celulare) la femeile nascute in intervalul 1989 si 1999 care au fost vaccinate, comparativ cu femeile nevaccinate. De asemenea, riscul de a dezvolta CIN 2/3 sau CIN3 a fost redus semnificativ, cu pana la 80%. Nu in ultimul rand, Australia, tara ce inregistreaza progrese remarcabile in vaccinarea anti-HPV atat a fetitelor, cat si a baietilor, a anuntat ca preconizeaza eradicarea aproape in intregime a tuturor cazurilor de cancer de col uterin intr-o perioada de pana in 40 de ani.