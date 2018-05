4 activitati in aer liber accesibile oricui pe care le poti face in aceasta vara:

1. Varianta ideala pentru drumul pana la munca sau scoala

“Nu am timp pentru sport” este una dintre cele mai rostite scuze pentru toti cei care recunosc ca ar avea nevoie de putina miscare, dar nu gasesc curajul sa faca si ceva concret. Potrivit unui raport publicat in 2018, unul din doi copii cu varste aflate intre 5 si 10 ani din Romania sufera de obezitate, tocmai din cauza lipsei de activitate fizica, dar si a alimentatiei gresite. Dar lipsa timpului nu este o scuza atat de reala precum multi ar putea crede. Drumul pana la munca sau la scoala poate fi foarte usor transformat intr-o repriza de miscare. Aceasta colectie de biciclete completa pentru copii si adulti ofera solutia ideala pentru cei care vor sa scape de traficul din orasele mari si sa isi foloseasca inteligent timpul pentru a putea include si putina miscare zilnica, si reprezinta chiar si o oportunitate pentru o escapada ideala facuta pedaland in zilele libere.



2. Evadarea de weekend pe un traseu de munte

Si pentru ca am adus in discutie traseele, zilele de weekend si vacantele pot fi foarte usor folosite pentru evadari pe cateva dintre traseele spectaculoase pe care le putem gasi in Muntii Carpati. Ca vorbim de traseele din Piatra Craiului, Bucegi sau Retezat, muntii din Romania ofera peisaje spectaculoase, iar un traseu de 6-8 ore va insemna o gura sanatoasa de aer si cateva sute de calorii arse.

3. Parcul si strazile din cartier pot fi terenul tau perfect de sport

Nu trebuie sa fii maratonist ca sa alergi prin cartier sau parcuri. Jumatate de ora de alergare usoara, cu 2-3 kilometri de miscare in fiecare zi, poate fi inceputul unui nou stil de viata care te va ajuta sa fii mai activ, sa te simti mai energic si sa revii la o forma fizica acceptabila.



4. Un sport excelent pentru persoanele care au probleme cu articulatiile

Inotul este unul dintre cele mai bune variante pentru persoanele care evita sa faca miscare din cauza problemelor cu articulatia; nu degeaba este recomandat tuturor sportivilor care se afla in perioada de recuperare, dupa o pauza provocata de o accidentare. Sedentarismul si kilogramele in plus pot le pune probleme mari celor care se apuca brusc de o activitate fizica intensa, tocmai din cauza faptului ca nu sunt obisnuiti cu acest tip de efort. Cauta un bazin aproape de casa sau de locul de munca si mergi de 3 ori pe saptamana. Vei putea sa iti lucrezi tot corpul, sa arzi calorii si sa faci miscare fara a pune in pericol articulatiile sensibile.