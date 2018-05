Invitatii evenimentului sunt 7 experti de renume international, inclusiv reputatul oncolog Prof. Univ. Dr. Christoph Zielinski, care vor vorbi despre noutatile de ultima ora in tratamentul afectiunilor maligne. Anul trecut WPK a tratat 630 de pacienti romani, dintre care 60% s-au adresat spitalului pentru terapiile inovatoare impotriva cancerului – imunoterapia si terapia personalizata tintita.

Evenimentul va fi prezidat de Dr. Prim. Walter Ebm, CEO Wiener Privatklinik, medic primar medicina interna, cu supraspecializare in cardiologie si de Prof. Univ. Dr. Christoph Zielinski, unul dintre cei mai apreciati experti la nivel european in oncologie, imunoterapie si tratamentul personalizat al cancerului, medic coordonator al Centrului de Excelenta in Oncologie al Wiener Privatklinik. Alti vorbitori vor fi:



Prof. Univ. Dr. Béla Teleky, specialist in chirurgie si chirurgie vasculara, sef adjunct al Departamentului de Chirurgie Generala, Spitalul Universitar din Viena;

Prof. Univ. Dr. Christian Kratzik, medic specialist in tratarea cancerului urologic;

Prof. Univ. Dr. Martha Hoffmann, expert in medicina nucleara in cadrul Centrului de Radiologie Wiener Privatklinik;

Prof. Univ. Dr. Florian Fitzal, seful Centrului de Sanatate a Sanului (Breast Health Center), Spitalul Sister of Mercy, Linz;

Dr. Christiane Thallinger, expert in dermatologie si in managementul efectelor secundare ale tratamentului cancerului.

Ce subiecte vor fi dezbatute

Potrivit unui comunicat remis 9am, in cadrul seminarului, specialistii vor dezbate subiecte precum: rolul medicinei nucleare in tratamentul cancerului, imunoterapia, medicina de precizie si unde se intersecteaza cele doua discipline, diagnosticarea si tratamentul chirurgical al cancerului de san, tratamentul chirurgical al cancerului colorectal, tratamentul cancerului urologic si al cancerului de prostata si managementul efectelor secundare dermatologice ale terapiei cancerului. Fiecare prezentare va fi urmata de o sesiune de Q&A, in care medicii vor raspunde la intrebarile pacientilor.

Wiener Privatklinik detine un Centru de Excelenta in Oncologie (WPK Cancer Center) care are capacitatea de a aborda multidisciplinar si individualizat toate tipurile de cancer in diferite stadii, oferind pacientilor doua dintre cele mai moderne terapii utilizate la nivel mondial: terapia personalizata tintita si imunoterapia oncologica. Diagnosticul final este emis de catre o Comisie Interdisciplinara de experti in Oncologie, Genetica si Biologie Moleculara (Tumor Board), care analizeaza caracteristicile moleculare si individuale ale mutatiilor ADN-ului celulelor tumorale si ale celulelor sanatoase. Echipa WPK Cancer Center este formata din peste 30 de experti cu inalta specializare, incluzand oncologi, hematologi, chirurgi, specialisti in medicina nucleara, geneticieni, dar si alte specialitati medicale conexe. Acestia monitorizeaza progresul tratamentului si contracareaza orice potentiale efecte adverse.

Pentru inscrierea la seminarul gratuit, completati formularul disponibil pe: www.wpk.ro.