"Face parte din traditia noastra, a romanilor, ca odata cu sarbatoarea crestina a Inaltarii Domnului sa ne omagiem eroii, pentru a pastra vie amintirea faptelor lor de curaj si pentru generatiile urmatoare.

Astazi, de Ziua Eroilor, imi exprim intreaga pretuire si respectul pentru cei care, prin jertfa suprema, au aparat libertatea, integritatea, demnitatea tarii si a poporului roman. Ei sunt eroii care au luptat in marile batalii ale istoriei Romaniei, cei carora libertatea le-a fost franta in lagare si in inchisorile comuniste, cei raniti sau chiar cazuti la datorie in teatrele de operatiuni in care Armata Romana este angrenata alaturi de Aliatii din cadrul NATO, dar si cei care participa la misiuni dificile coordonate de UE, OSCE si ONU in regiuni ale lumii cu un potential ridicat de risc.

Lor le datoram nu numai trecutul acestui neam, cu care ne mandrim, dar si aprecierea de care Romania se bucura astazi in randul partenerilor externi.

Sa-i omagiem, cu recunostinta, pe cei care nu mai sunt printre noi, iar celor care slujesc astazi tara departe de casa si de familie le urez sa revina sanatosi acasa.

Respect tuturor eroilor romani!", se arata intr-un comunicat al Guvernului.