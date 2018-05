"S-a plecat de la niste decizii ale CCR, la care CSM a adaugat foarte multe amendamente ce au rezultat din practica, astfel incat o judecata sa fie mai rapida, mai eficienta, cu garantii pentru justitiabili. Sunt niste chestiuni care s-au constatat de-a lungul timpului, ca la modificarea Cpc n-au dat satisfactie sau mai mult au incurcat. Si asociatiile profesionale au sustinut, chiar si ICCJ a sustinut, amendamente de imbunatatire a Cpc si cred ca in acest moment suntem pe un drum bun, acela ca mai asteptam ultimele corelari pe care le va face CSM si celelalte institutii si cred eu ca saptamana viitoare, incepand de miercuri si joi, ne apropiem de finalizarea Cpc. Sunt cel putin 100 de articole care pot fi imbunatatite. (...) S-a venit si cu chestiuni practice pe care CSM le-a invocat, pentru ca prin modificarea Cpc a fost o involutie fata de vechiul Cod. Si atunci, tinand cont de toate aceste propuneri - din partea CSM, ale asociatiilor profesionale, Ministerului Justitiei, Parchetul General sau ICCJ, s-a cristalizat o procedura de modificare a Cpc - in jur de 100 de articole", a afirmat Iordache, miercuri, dupa sedinta Comisiei speciale pentru legile Justitiei in care mare parte dintre amendamente la Cpc au fost dezbatute, fara a se da vreun vot pe niciuna dintre propuneri.

Dintre propunerile de modificare a unor articole, Iordache le-a mentionat pe cele referitoare la necesitatea ca justitiabilul sa poata depune concluzii ICCJ singur sau prin avocat, durata procesului, durata motivarii unei hotarari.

"Sunt foarte multe propuneri. A fost o discutie daca la ICCJ orice justitiabil poate depune el concluzii sau trebuie sa fie un avocat. Au fost pareri pro si contra daca acele opinii trebuie depuse prin intermediul avocatului sau nu. Daca modificam acolo, automat ar trebui sa facem corelari, s.a.m.d. Sunt mai multe chestiuni, care unele sunt chiar necesare, cu durata procesului, cu executarea silita, cu durata in care un judecator ar trebui sa motiveze o hotarare. Ati vazut ca sunt cel putin doua opinii - aceea de a fi in 45 de zile sau daca nu in 30 de zile plus inca 30, in total in 60 de zile. A fost o intreaga dezbatere si discutie legata de cine ar trebui sa motiveze o hotarare, daca judecatorul respectiv, din motive neimputabile lui, paraseste instanta, adica este promovat la o instanta de acelasi rang sau la o instanta de rang superior. Sunt foarte multe lucruri. N-as putea spune ca sunt unele mai importante decat altele", a adaugat Iordache, potrivit Agerpres.