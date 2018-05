Potrivit purtatorului de cuvant al Spitalului Elias, Silvius Negoita, cunoscutul regizor avea mai multe afectiuni cronice.

Lucian Pintilie, in varsta de 84 de ani, s-a internat duminica, 13 mai, la Spitalul Universitar de Urgenta Elias, in stare foarte grava, in contextul acutizarii unor afectiuni cronice. A fost admis in sectia de Terapie Intensiva, unde a necesitat investigatii medicale, monitorizare si tratament de specialitate, a precizat Silvius Negoita.

Lucian Pintilie s-a nascut la 9 noiembrie 1933, la Tarutino, in Basarabia, azi in Ucraina, potrivit site-ului www.cinemagia.ro. A absolvit Institutul de Arta Teatrala si Cinematografica "I.L. Caragiale" (1956).

Dupa absolvire, a montat o serie de spectacole la Teatrul Bulandra din Bucuresti , printre care:



''Copiii soarelui'' (1961),

''Prostii sub clar de luna'' (1962),

''Cezar si Cleopatra'' (1963),

''Biedermann si incendiatorii'' (1964),

''Inima mea e pe inaltimi'' (1964),

''D'ale carnavalului'' (1966),

''Livada de visini'' (1967), noteaza site-ul www.cinemarx.ro.

In 1965, a regizat primul sau film, ''Duminica la ora 6'', iar in 1968 - ''Reconstituirea'', o satira sociala neagra, interzisa in Romania pentru doi ani.

Dupa interzicerea spectacolului cu piesa ''Revizorul'', in 1972 (dupa cea de-a treia reprezentatie), Lucian Pintilie a primit un pasaport si a fost indemnat sa plece din tara, stabilindu-se in Franta. A revenit in tara pentru a finaliza filmarile la ''De ce trag clopotele, Mitica?'' (1982), dupa un scenariu propriu pornind de la piesa ''D'ale carnavalului'', film ce a putut fi vazut abia dupa 1990, noteaza site-ul www.imdb.com, potrivit Agerpres.

A stat in exil la Paris timp de 26 de ani

La Paris, a debutat in 1973 cu filmul ''Le Tableau'', dupa Eugen Ionescu. Intre 1974-1990, perioada petrecuta in exil, la Paris, Pintilie a realizat, pentru cele mai mari scene ale lumii, spectacole de mare succes, atat de teatru cat si de opera, precum: ''Turandot'' (Carlo Gozzi), ''Trei surori'' si ''Livada de visini'' (Cehov), ''Cei din urma'' si ''Azilul de noapte'' (Gorki), ''Asta seara se improvizeaza'' (Pirandello), ''Tartuffe'' (Moliere), ''Flautul fermecat'' (Mozart), ''Carmen'' (Bizet) etc, potrivit site-ului aarc.ro. De asemenea, in aceeasi perioada, a realizat, la televiziunea iugoslava, filmul ''Salonul nr. 6'', dupa nuvela omonima a lui Cehov, film ce a avut premiera in Iugoslavia, la 1 iunie 1978.

Intors in tara, in 1990, a regizat o serie de filme precum: ''Balanta'' (1992), ''O vara de neuitat'' (1994), ''Prea tarziu'' (1996), ''Terminus Paradis'' (1998, distins cu Premiul special al juriului la Festivalul de la Venetia), ''Dupa amiaza unui tortionar'' (2000), "Niki Ardelean, colonel in rezerva" (2003), scurtmetrajul ''Tertium non datur'' (2006), dupa nuvela lui Vasile Voiculescu, ''Capul de zimbru''.

Pentru filmul ''Duminica la ora 6'' a primit mai multe premii internationale, iar o serie de filme au fost selectionate la Festivalul de la Cannes: "Reconstituirea", "Salonul nr. 6", "O vara de neuitat", "Prea tarziu".

La Festivalul de Film de la Venetia, din 2001, a fost prezentat filmul "Dupa amiaza unui tortionar". Filmul "Niki Ardelean, colonel in rezerva" a fost prezentat in 2003 la Festivalul de la Cannes si a constituit punctul de atractie al Festivalului de film romanesc de la Londra (9-14 octombrie 2003), primul de acest fel in Marea Britanie. Co-productia romano-franceza "Tertium non datur" a fost prezentata in premiera mondiala la Festivalul de la Berlin (9-19 februarie 2006).

In 1992, a publicat volumul "Patru scenarii", iar in noiembrie 2003 a avut loc lansarea volumului autobiografic intitulat "Bricabrac".

In iunie 2013, cineastul Lucian Pintilie a participat, la Festivalul International de Film Transilvania (TIFF), la lansarea DVD-ului intitulat "Pintilie. Cineast", care include toate cele 11 filme realizate in cariera sa, precum si un disc cu durata de 200 de minute cu materiale ce recompun un portret al celui ce a readus mereu filmul romanesc in prim planul vietii culturale: lectii de cinema, conferinte de presa, colocvii, emisiuni TV, omagii si retrospective.

Printre evenimentele cuprinse in cadrul editiei 2017 a Bucharest International Film Festival (BIFF), s-a numarat si lansarea volumului "Bricabrac", de Lucian Pintilie, in varianta revizuita.

A primit Premiul de Excelenta al cinematografiei romane (2002), Premiul Gopo pentru intreaga opera (2007), Ordinul National "Steaua Romaniei" in Grad de Mare Cruce (2008) din partea Presedintelui Traian Basescu, Premiul pentru cea mai buna carte straina despre film ("Bricabrac") (2010) din partea Sindicatului criticilor de film francez, Premiul de Excelenta al Festivalului International de Film Transilvania (2011).