Radu Mazare, condamnat la 6 ani si 6 luni de inchisoare cu executare

Tribunalul Constanta l-a condamnat, miercuri, la 6 ani si 6 luni de inchisoare cu executare pe fostul primar al municipiului Constanta, Radu Mazare, in dosarul in care a fost trimis in judecata de DNA pentru instrainarea la preturi subevaluate, a unor terenuri din Mamaia.