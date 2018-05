Pe de alta parte, aradeanul care sustine ca ar fi reprezentantul firmei din Marea Britanie ce ar detine drepturile de proprietate asupra marcii "Parintele Arsenie Boca" s-a aflat miercuri in zona Manastirii Prislop si a reclamat pe numarul de urgenta 112 ca acolo se comercializeaza produse cu marca protejata.

"Politia Hateg s-a deplasat la fata locului, in urma sesizarii primite. Ulterior, barbatul a fost invitat la sediul Politiei Hateg pentru a depune plangere", a declarat, pentru Agerpres, purtatorul de cuvant al IPJ Hunedoara, Laura Nastase.

In ceea ce priveste icoanele si obiectele de cult cu imaginea parintelui Arsenie Boca, acestea au fost ridicate in perioada 12-13 mai, in urma verificarilor efectuate de politistii din Hateg si de catre cei din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Hunedoara.

Cercetarile in cazul obiectelor de cult ridicate se desfasoara in trei dosare penale intocmite sub aspectul savarsirii infractiunii de punere in circulatie a unui produs purtand o marca identica sau similara cu o marca inregistrate, a precizat IPJ Hunedoara.

Referindu-se la faptul ca o firma ar detine drepturile de proprietate asupra marcii "Parintele Arsenie Boca", Episcopia Devei si Hunedoarei a comunicat, saptamana trecuta, ca va milita pentru apararea imaginii si numelui parintelui supranumit de credinciosi "Sfantul Ardealului".

Purtatorul de cuvant al Episcopiei Devei, parintele Gabriel Miricescu, a declarat, pe 10 mai, ca parintele Arsenie Boca este o personalitate duhovniceasca si nu poate fi asumat ca un brand, demersul firmei straine fiind catalogat ca o chestiune "total deplasata".