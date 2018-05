"Pe parcursul zilei de miercuri 16 mai, indeosebi in vestul si nord-vestul tarii, precum si in zonele montane si submontane vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata ce se va manifesta prin averse care vor avea si caracter torential, intensificari de scurta durata ale vantului ce pot lua aspect de vijelie si pe spatii mici caderi de grindina. Cantitatile de apa inregistrate prin acumulare sau in intervale scurte de timp vor depasi local 15...25 l/mp si izolat 35 l/mp", se arata in informarea, care este in vigoare pana la ora 19.00.

Atentionari nowcasting

De asemenea, mai sunt in vigoare si cateva atentionari nowcasting dupa cum urmeaza:

Pana la ora 12:00, sub cod galben se afla zonele de munte de peste cota 1800 m ale judetelor Arges, Dambovita, Prahova, unde intensificarile vantului vor atinge la rafala 100-120 km/h.

Pana la ora 14:00 este valabil un alt cod galben de vant, in judetul Sibiu (zona de munte de peste cota 1800 m, Talmaciu, Selimbar, Turnu Rosu, Boita), unde se vor inregistra intensificari ale vantului cu rafale de 60-70 km/h, iar la munte peste 90-100 km/h.