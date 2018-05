“Timpul costa bani”, spunea omul de stat american Benjamin Franklin, intr-una dintre scrierile lui. Dictonul dateaza din 1746, dar este cu atat mai actual in ziua de astazi, cand cateva minute pot face diferenta intre o afacere de succes si una care se prabuseste.

Ca antreprenor, daca vrei sa tii pasul cu vremurile si concurenta, trebuie sa ai mereu in vedere cele mai noi tehnologii. Chiar daca nu trebuie sa investesti bani in toate, e suficient sa le alegi pe cele care-ti permit sa castigi timp, mai ales in cazul in care abia ti-ai lansat afacerea. Nu conteaza care este profilul firmei tale, daca ai propriul spatiu de desfacere sau iti comercializezi produsele prin intermediul altor magazine: sunt cateva gadgeturi pe care este indicat sa le ai mereu in geanta.

Un POS pentru plati rapide

Chiar daca abia ti-ai pus pe picioare afacerea, POS-ul mobil este printre primele, daca nu chiar primul gadget pe care trebuie sa-l ai. Romanii au inceput sa se obisnuiasca tot mai mult cu mobilitatea data de card si multi au renuntat deja la sumele mari de bani cash din portofele. Potrivit unei statistici BNR publicate la inceputul anului trecut, tranzactiile cu cardul au depasit, ca numar, retragerile de la bancomate.

Cardurile sunt folosite mai des si pentru platile zilnice, media tranzactiilor situindu-se in jurul sumei de 160 de lei/zi. Un POS mobil iti va permite accesul si la cumparatorii care nu au bani cash la ei, dar isi doresc produsele tale. Institutiile bancare sunt mai mult decat dornice sa-ti puna la dispozitie tehnologia, asa ca ia legatura cu banca unde ai conturile firmei si intereseaza-te ce oferta au.

Un scanner portabil

Unul dintre gadgeturile care-ti vor simplifica viata, scannerul portabil este util in cazul in care iti trec zilnic prin maini zeci de hartii, facturi si chitante. Oriunde ai fi, le poti scana instantaneu, iar dispozitivul se poate conecta la telefonul mobil sau la un laptop in care descarca toate scanurile. Cu ocazia asta nu vei mai fi nevoit sa iei dupa tine peste tot o geanta doldora de hartii

In plus, ai garantia faptului ca niciun document important nu se va mai rataci. Toate documentele sunt arhivate digital, pot fi gasite usor cu ajutorul unor cuvinte-cheie si, in cazul in care le salvezi in format PDF, le poti adauga si semnaturi digitale pentru autentificare.

Cititor de coduri de bare

Orice ai pune in vanzare prin mica ta afacere - fie ca este vorba, de exemplu, despre produse de papetarie, gadgeturi, haine sau bijuterii handmade -, un cititor de coduri de bare este indispensabil. Te va ajuta sa tii mult mai usor inventarul produselor si, cu ajutorul lui, vei sti in orice clipa ce si unde ai vandut. Codurile de bare pot contine mai multe seturi de informatii si iti sunt de folos si in cazul in care vrei sa modifici preturile.

Pe scurt, un cititor de coduri de bare te scapa de corvoada de a umbla cu un clipboard si un tabel la tine si nu va mai fi nevoie sa scrii de mana toate detaliile unui produs. Dispozitivele se gasesc in comert si ramane la alegerea ta - in functie de specificul afacerii - daca vei achizitiona unul portabil sau unul fix. Cat despre conectivitate, poti alege cititoare de coduri de bare cu cablu USB, Bluetooth sau chiar wireless.

Un laptop performant

Laptopul este unul dintre gadgeturile care nici nu mai au nevoie de prezentare. Are atatea aplicatii in gestionarea unei afaceri, incat se poate spune ca face parte din garderoba unui antreprenor, alaturi de ceas sau de costum.

Exista totusi unele solutii cu ajutorul carora poti da laptopului cateva utilitati iesite din comun: pe piata au aparut modele dotate cu videoproiector, asa ca vei putea organiza o prezentare ad-hoc oriunde, fara sa mai chemi oamenii sa se adune in jurul micului ecran al laptopului. Alte modele vin cu ecrane touchscreen detasabile, asa ca vei avea functionalitatea unei tablete si puterea de procesare a unui laptop in acelasi dispozitiv.

O baterie externa

Toate aceste gadgeturi consuma energie, si nu putina. Daca esti mereu pe drumuri pentru afacerea ta, nu-ti vei permite sa pierzi timp pretios asteptand langa o priza pana cand se incarca laptopul sau telefonul mobil.

Un incarcator auto poate rezolva problema, dar tehnologia a avansat suficient de mult, asa ca in ziua de astazi gasesti la un pret bun baterii externe cu o capacitate suficienta pentru a-ti alimenta si laptopul, si telefonul mobil, si scannerul sau POS-ul.