Un tanar de 26 de ani din localitatea Tichindeal, judetul Sibiu, este cercetat pentru omor, dupa ce si-a ucis colegul lovindu-l cu o bata in cap.

Barbatul este cioban la o stana din localitate, iar in cursul serii de luni, in urma unui conflict, acesta si-a omorat colegul in varsta de 56 de ani.

Parchetul de pe langa Tribunalul Sibiu, a preluat dosarul, iar procurorii incearca sa stabileasca motivul altercatiei dintre cei doi, potrivit stirileprotv.ro.