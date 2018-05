Marti, in jurul orei 02.00 politistii de frontiera au efectuat controlul specific, pe sensul de intrare in tara, pasagerilor dintr-un autocar care efectua curse pe ruta Turcia - Romania, depistand in bagajul unui cetatean roman de 36 de ani nu mai putin de "220 grame bijuterii din metal galben (bratari, lanturi, inele, cercei si pandante), susceptibile a fi din aur, nedeclarate si fara a avea documente de provenienta sau autorizatie de a efectua operatiuni cu metale pretioase", se arata intr-un comunicat.

Persoana in cauza, cu domiciliul pe raza judetului Ialomita, a sustinut ca a achizitionat bijuteriile din Turcia, pentru a le comercializa in Romania, fara a detine documente de provenienta pentru bunurile transportate.

"Bijuteriile, in valoare de aproximativ 36.300 lei, au fost ridicate in vederea confiscarii, urmand a fi predate la Trezoreria Constanta, iar politistii de frontiera au sanctionat contraventional persoana in cauza cu amenda in cuantum de 5.000 lei, conform art. 18 din OUG 190/2000 republicata", mentioneaza sursa citata.