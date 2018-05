Politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au observat o ambarcatiune, in care se aflau doi barbati si mai multe recipiente de dimensiuni mari, care se indrepta catre o nava ancorata la malul stang al Dunarii.

"Politistii de frontiera s-au deplasat la fata locului, moment in care cei doi barbati au fost surprinsi in timp ce incarcau, cu ajutorul unui furtun, de la nava 'FJ ELENA', pavilion Slovacia, in opt recipiente de tabla si plastic de aproximativ 200 litri fiecare, aflate la bordul ambarcatiunii, produs petrolier, cu miros specific de motorina".

se arata intr-un comunicat.

Persoanele implicate ar fi doi tineri cu varste cuprinse intre 17 si 20 de ani, dupa declaratii constandu-se ca intreaga cantitate de produs petrolier a fost incarcata cu sprijinul comandantului navei 'FJ ELENA', cetateanul bosniac V.Z., in varsta de 47 de ani, care le-a facilitat accesul pe nava, in schimbul sumei de 700 euro.

"Politistii de frontiera au ridicat in vederea continuarii cercetarilor 1.500 de litri de produs petrolier, cu miros specific de motorina, cu o valoare de aproximativ 8.250 lei si suma de 700 euro gasita asupra unui dintre cetatenii romani, totodata fiind efectuate cercetari sub aspectul savarsirii infractiunii de contrabanda.

De asemenea, ambarcatiunea folosita la transportul motorinei, in valoare de aproximativ 20.000 lei, a fost indisponibilizata, conform procedurilor legale, pana la finalizarea cercetarilor", mentioneaza sursa citata.