Medic specialist: "Femeile trebuie sa-si aminteasca faptul ca normal este sa se simta bine in fiecare zi, nu obosite sau fara putere"



Cele mai frecvente simptome ale hipotiroidiei sunt oboseala cronica, dezechilibrele digestive (cresteri sau scaderi inexplicabile in greutate, constipatie) sau episoadele recurente de tristete sau melancolie. Din cauza ca acestea pot fi confundate cu efectele stilului de viata haotic ce ii caracterizeaza pe tinerii romani, de cele mai multe ori hipotiroidismul nu este diagnosticat. De aceea, medicii specialisti le recomanda pe de o parte pacientelor sa mearga sa-si faca un control de specialitate atunci cand nu se simt bine si, pe de alta parte, medicilor de familie sa le trimita sa-si faca investigatiile endocrinologice gratuite.

Potrivit unui comunicat remis 9am, campania „Tiroida la control” reprezinta un efort al medicilor de familie, pacientilor si medicilor endocrinologi menit sa asigure diagnosticarea afectiunilor tiroidiene



„Ne bucuram ca se organizeaza astfel de actiuni, de care credem ca pacientele au cu adevarat nevoie. Investigatiile endocrinologice sunt deja incluse pe lista de compensate, insa numarul mic de femei care beneficiaza de acestea este inca sub asteptari. Administratia Prezidentiala spera ca pana la sfarsitul anului pacientele care sufera de hipotiroidie sa fie sub tratament de specialitate”, spune Dr. Diana-Loreta Paun, medic primar endocrinolog, Consilier de Stat in cadrul Departamentului de Sanatate Publica al Administratiei Prezidentiale.