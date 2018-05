Produsul intern brut in trimestrul I 2018 s-a mentinut, in termeni reali, la acelasi nivel cu cel inregistrat in trimestrul IV 2017.



"Fata de acelasi trimestru din anul 2017, Produsul intern brut a inregistrat o crestere cu 4% pe seria bruta si cu 4,2% pe seria ajustata sezonier. Seria ajustata sezonier a Produsului intern brut trimestrial a fost recalculata ca urmare a includerii estimarilor pentru trimestrul I 2018, fiind inregistrate diferente fata de varianta publicata in 5 aprilie 2018", precizeaza INS.

Astfel, rezultatele trimestrului I 2017, comparativ cu trimestrul IV 2016, au fost revizuite in sus de la 2% la 2,4%, cele din trimestrului II 2017, comparativ cu trimestrul precedent, au fost in scadere, de la 1,7% la 1,6%, la fel si cele din trimestrul III 2017, comparativ cu trimestrul II 2017, respectiv de la 2,4% la 2,2%, iar rezultatele trimestrului IV 2017, comparativ cu trimestrul III 2017, au fost revizuite de la 0,5% la 0,3%.

Potrivit datelor INS, Produsul intern brut, pe serie bruta, a crescut in primul trimestru din 2017 cu 5,7%, fata de perioada corespunzatoare din anul precedent, in trimestrul doi cu 6,1%, in T3 cu 8,8%, iar in T4 cu 6,7%. De asemenea, pe serie ajustata sezonier, in T1 2017 comparativ cu perioada similara din 2016, a fost inregistrata o crestere cu 5,9%, in T2 cu 6,1%, in T3 cu 8,4%, iar in T4 cu 6,6%.

In 2016, PIB pe serie bruta a crescut in T1 cu 4,3% fata de perioada similara din anul precedent, in T2 cu 6%, in T3 cu 4,3%, iar in T4 cu 4,8%, iar p serie ajustata sezonier cu 4,2% in T1, 6% in T2, 4,1% in T3 si 4,9% in T4.

Comisia Europeana (CE) a mentinut estimarile referitoare la cresterea economiei Romaniei in 2018, la 4,5%, iar pentru 2019 se asteapta la un avans de 3,9%, potrivit previziunilor economice de primavara publicate in data de 3 mai de Executivul comunitar.

Banca Mondiala a anuntat recent ca economia Romaniei va inregistra un avans de 5,1% in 2018, insa a avertizat ca aceasta crestere este peste potential. O crestere economica de 5% este preconizata si de Fondul Monetar International, in timp ce Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) estimeaza o crestere de 4,6% in 2018 si de 4,2% in 2019.

Comisia Nationala de Prognoza estimeaza ca avansul economiei in acest an va fi de 6,1%, urmat de cresteri de 5,7% in 2019 si 2020 si de 5% in 2021.

Conform minutei sedintei de politica monetara a Consiliului din data de 7 mai, publicata de BNR, in discutia privind pozitia ciclica a economiei, membrii Consiliului au remarcat ca datele statistice revizuite indica o decelerare a cresterii economice in trimestrul IV 2017 doar usor mai pronuntata decat cea estimata anterior, dinamica ei anuala mentinandu-se robusta, la 6,7 %.



"Decelerarea expansiunii economice este asteptata sa cunoasca o relativa temperare in semestrul I 2018 in raport cu trimestrul IV 2017, data fiind previzibila reintensificare sensibila a ritmului ei trimestrial in intervalul ianuarie-martie, succedata doar de o usoara incetinire a acestuia in trimestrul II. S-a observat ca un asemenea context face probabila prelungirea trendului lent crescator al excedentului de cerere agregata in prima parte a anului curent si ca reevaluarea consistenta in jos a amplitudinii lui estimate pentru anul 2017 si in perspectiva este consecinta revizuirii ample de catre INS a seriei istorice de date privind PIB. S-a apreciat ca, potrivit datelor cu frecventa ridicata, consumul privat a constituit probabil si in trimestrul I motorul cresterii economice inca robuste, dar si principalul determinant al incetinirii acesteia, in timp ce un aport pozitiv in crestere la dinamica PIB este posibil sa-l fi adus formarea bruta de capital fix, sub impulsul inviorarii constructiilor nerezidentiale si a celor ingineresti", se precizeaza in documentul BNR.

In 2017, economia Romania a consemnat un avans de 6,9%, comparativ cu anul precedent, in 2016 a crescut cu 4,8%, cel mai inalt ritm de dupa 2008, iar in 2015 a avansat cu 3,9%., potrivit Agerpres.