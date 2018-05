Potrivit directorul Politiei Locale Cluj-Napoca, Marcel Bontidean, pentru alimentarea masinilor va fi amenajat si un punct de incarcare.

"Consiliul Local Cluj-Napoca a aprobat, luni, achizitionarea a trei autoturisme pur electrice noi prin programul de stimulare a innoirii Parcului auto national 2017 - 2019, acestea urmand sa inlocuiasca trei masini cu o vechime de peste 15 ani care au fost casate. Cele trei masini electrice vor fi folosite de serviciul rutier al Politiei Locale a Primariei Cluj-Napoca. Vom amenaja si un punct de incarcare pentru aceste masini, fie in parking-ul de langa sediul Primariei, fie la Primaria veche. Primaria Cluj-Napoca este, din cate stiu, prima din tara care va avea in dotare masini electrice, nepoluante", a spus Marcel Bontidean.

La randul sau, primarul Emil Boc a declarat ca la fel s-a procedat si in cazul autobuzelor electrice, cand municipalitatea din Cluj-Napoca a fost prima din Romania care le-a introdus.

"Semnalul este pentru folosirea masinilor electrice care nu polueaza, sunt eficiente si reprezinta viitorul in materie de transport", a spus Boc.

Cele trei masini electrice vor fi cumparate prin licitatie, pretul urmand sa fie sustinut, pe langa sumele alocate din bugetul local si de prima de casare a trei autoturisme mai vechi, de 6.500 de lei pe masina, si de, ecotichet, in valoare de 45.000 de lei.

Parcul auto al Primariei Cluj-Napoca are in prezent in dotare 34 de autoturisme. De asemenea, la finalul lunii mai, Primaria Cluj-Napoca va pune in circulatie primele 11 autobuze electrice, achizitionate din fonduri elvetiene, acesta fiind un proiect mai vechi al municipalitatii care acum se concretizeaza.