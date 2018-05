1. Daca vei dormi in living, dar tot aici iti vei primi musafirii, este evident ca nu vei putea opta pentru a integra un pat. Ceea ce poti face este sa alegi o canapea extensibila, cel putin la fel de comoda precum un pat. Si, pentru ca mobila de sufragerie trebuie sa aiba si un rol functional, mai ales atunci cand aceasta camera este in acelasi timp si dormitor, este esential sa alegi un model de canapea cu lada de depozitare, pentru a pune pernele si lenjeriile de pat atunci cand primesti vizite.

2. Masuta de cafea este un alt element care nu ar trebui sa-ti lipseasca din living. Avand in vedere ca urmaresti ca sufrageria ta sa imprumute din caracteristicile unui dormitor, incearca un truc inteligent: opteaza pentru o masuta de cafea prevazuta cu sertare, in care poti depozita obiectele personale fara ca invitatii tai sa le vada, atunci cand vin sa te viziteze.

3. Dulapul de haine este un accesoriu de mobilier indispensabil pentru ca persoana care va dormi in living are nevoie de un loc de depozitare a vestimentatiei. De foarte multe ori, atunci cand cautam mobila de sufragerie renuntam la acesta piesa, din considerente pur estetice sau poate financiare, insa daca ai de gand sa folosesti aceasta camera si pe post de dormitor, alege un mobilier care sa aiba macar cateva sertare in care sa poti aseza strictul necesar.

4. Daca ai acasa un living open space, o modalitate creativa de a folosi acest spatiu ca pe unul confortabil, ideal pentru dormit este sa folosesti paravane decorative, pe care le poti gasi in aproape orice tip de magazin de decoratiuni. O alta varianta, ceva mai costisitoare, consta in montarea unor usi glisante, care nu doar ca arata foarte bine, dar ofera intimitate si, in acelasi timp, impiedica patrunderea mirosurilor din bucatarie.

5. Ai curajul sa pui in aplicare o idee mai putin conventionala de a avea un dormitor si un living in aceiasi camera, fara sa compromiti elementele definitorii ale niciunuia dintre aceste spatii? Atunci iti propunem sa utilizezi balconul, mai ales daca acesta vine in continuarea sufrageriei. Poti amenaja terasa inchisa precum un dormitor de poveste, adaugand un pat, o comoda, cateva polite si elemente de iluminat diverse, prin intermediul carora sa realizezi un joc de lumini impresionant!

Cel mai important criteriu de care sa tii cont atunci cand esti nevoit sa amenajezi livingul si dormitorul in aceiasi camera este sa tii cont de personalitatea ta. Casa trebuie sa se potriveasca stilului tau de viata, pentru a deveni cu adevarat “acasa”.