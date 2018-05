Baiatul in varsta de 10 ani a cazut in momentul in care urma sa inceapa cursa, cand coarda care facea legatura intre harnasamentul de siguranta si scripetele tirolianei s-a rupt. Acesta a ajuns la spital cu entorsa la o mana, piciorul rupt si vanatai pe tot corpul.

Parintii copilului au depus o sesizare la politie si s-a deschis un dosar penal pentru vatamare corporala din culpa.

Incidentul a avut loc duminica in timpul unor activitati recreative, ce erau organizate de o organizatie studenteasca in acel parc, relateaza stirileprotv.ro.