"Este o initiativa pe care o sustin nu numai eu, sunt si alti colegi care au semnat pentru aceasta initiativa legislativa. In principal, sunt atat de multe situatii in care sunt constatate si aplicate sanctiuni contraventionale care nu se platesc. Mai mult decat atat, sunt decizii ale instantelor care dispun munca in folosul comunitatii si care nu se executa. Eu cred ca asta inseamna ca sunt persoane care respecta legea si care ar trebui si cred ca se considera nedreptatiti pentru ca altii o nesocotesc. Sunt situatii in care avem sute de amenzi contraventionale care nu sunt (platite). In acest scop a fost gandita si elaborata aceasta initiativa legislativa", sustine Carmen Dan, citata de hotnews.ro.

Chestionata de jurnalisti cu privire la pedeapsa de doi ani de inchisoare in asemenea situatii, rapsunsul ministrului de Interne a fost: "Este termenul stabilit de legislatia penala pentru neexecutarea hotararilor judecatoresti".