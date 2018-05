Seismul a avut loc in jurul orei 11:17:35, la o adancime de 17 km, potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INFP). La mai putin de 20 de minute a avut loc un al doilea cutremur, tot in Judetul Vrancea cu o magnitudine de 2, la o adancime de 18 kilometri.

Cutremurul s-a produs in apropierea oraselor Ramnicu Sarat (17km), Odobesti (25km), Focsani( 28km), Panciu (39km) si Buzau (42km), potrivit news.ro.

In ultimii doi ani, in Romania s-au produs peste 25 de seisme cu magnitudine peste 4. Cel mai puternic cutremur din acest an a avut loc in 8 februarie, in Vrancea, si a avut magnitudinea 5, fiind resimtit si la Bucuresti.