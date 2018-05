Parintii au incercat sa treaca copilul in varsta de 7 ani ilegal granita, intrucat ar fi avut documentul de calatorie expirat.

"La Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II - Csanadpalota, judetul Arad, s-a prezentat pentru a iesi din tara, cetateanul turc Askin A., insotit de sotia sa, cetatean roman Carmen A. calatorind intr-un autoturism marca BMW, inmatriculat in Elvetia. Cu ocazia controlului specific, politistii de frontiera au descoperit ascuns, sub o patura, pe bancheta din spate, un copil.

In cadrul cercetarilor, cei doi au declarat ca minorul este copilul lor, are 7 ani si doreau sa ajunga cu el in Elvetia. Cei doi parinti au recurs la aceasta metoda deoarece, pasaportul romanesc prezentat la control era expirat si nu i-au obtinut un alt document de calatorie valabil.

In cauza, politistii de frontiera efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunii de complicitate la trecere ilegala a frontierei de stat, urmand ca la finalizarea acestora sa fie luate masurile legale care se impun", se arata intr-un comunicat.