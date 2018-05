Cladirea a fost evacuata de urgenta in urma incendiului petrecut luni dimineata in spitalul din localitatea Valea Iasului. In urma incidentului, doua dintre etajele spitalului au fost inundate de fum

La fata locului s-au deplasat de urgenta pompierii, care au reusit sa evacueze 17 pacineti, dintre care doi pe targa.

In total, 158 de pacienti si 12 angajati ai spitalului au fost nevoiti sa paraseasca in graba cladirea pentru a nu se intoxica cu fum.

”Exista mare degajare de fum. 17 pacienti au fost evacuati de catre ISU, dintre care doi pe targa, restul erau evacuati de catre personalul spitalului. Momentan, nimeni nu are nevoie de ingrijiri medicale”, a declarat purtatorul de cuvant al ISU Arges, Madalina Epure.

Din fericire, interventia s-a incheiat in urma cu putin timp, iar pacientii si medicii au putut intra in spital, potrivit stirileprotv.ro.