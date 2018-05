"Echipajul face parte dintr-o structura antiterorista iar prezenta acestuia este obligatorie la manifestatiile publice. Este o masura preventiva luata in contextul evenimentelor petrecute in tari ale Uniunii Europene in care atacuri teroriste au vizat astfel de locuri aglomerate.

Asadar prezenta acestor jandarmi cu o dotare speciala, adaptata genului de misiune pe care il au, este un lucru firesc in contextul de ordine si siguranta publica international si arata preocuparea Jandarmeriei Romane pentru securitatea cetatenilor", arata Jandarmeria, potrivit stirileprotv.ro.

In timpul protestului au avut loc cateva conflicte cu jandarmii, manifestantii strigandu-le "Sclavi" jandarmilor, solicitand demisia ministrului Carmen Dan.

Circa 5.000 de oameni s-au strans in Piata Victoriei din Capitala pentru a protesta impotriva coalitiei de guvernare.

Protestatarii au strigat lozinci cum ar fi "DNA sa vina sa va ia", "Justitie, nu coruptie", "Analfabetii", "Demisia", "Nu vrem sa fim o natie de hoti". Unii dintre ei poarta si pancarte cu mesaje cum ar fi "CNCD = cenzura rosie" sau "Vreau un premier care sa ma inspire, nu de care sa-mi fie rusine".

