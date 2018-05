"Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Irak ca, in conformitate cu datele transmise de autoritatile locale, in contextul alegerilor parlamentare din 12 mai 2018, in intervalul orar 00:00 – 24.00, frontierele aeriene si terestre vor fi inchise.

Cetatenii romani care se confrunta cu o situatie dificila, speciala, cu caracter de urgenta, au la dispozitie telefonul de permanenta al Ambasadei Romaniei la Bagdad: +9647805681943 si cel al Biroului Consular la Erbil: +9647508516575.

Ministerul Afacerilor Externe recomanda consultarea paginilor de Internet http://bagdad.mae.ro, www.mae.ro si reaminteste cetatenilor romani care calatoresc in strainatate ca au la dispozitie aplicatia „Calatoreste in siguranta” (www.mae.ro/app_cs), care ofera informatii si sfaturi de calatorie, precum si serviciul de alerta prin SMS, aferent campaniei de informare „Un SMS iti poate salva viata!", arata MAE.