"Nuntiul Apostolic in Romania, E.S. Miguel Maury Buendía, m-a rugat sa fac o precizare pentru presa: Cand se va stabili vizita Papei Francisc in tara noastra, anuntul acesteia va fi facut simultan de cele doua parti: Statul Vatican (Sf. Scaun) si Presedintia Romaniei", a mentionat sursa citata.

"Sfantul Parinte Francisc a primit-o in audienta pe E.S. Dna Viorica Dancila, Primul Ministru al Romaniei, care ulterior s-a intalnit cu Eminenta Sa Card. Pietro Parolin, Secretar de Stat, insotit de Excelenta Sa Mons. Paul Richard Gallagher, Secretar pentru Relatiile cu Statele.

In decursul discutiilor cordiale s-au oprit asupra bunelor relatii bilaterale dintre Sfantul Scaun si Romania. Au fost subliniati pasii facuti pentru favorizarea cooperarii in domeniul educatiei si a fost exprimata speranta ca aceasta se va putea consolida in curand prin intermediul unor oportune acorduri. Au fost notate si cateva teme de actualitate, printre care importanta concordiei in interiorul societatii romanesti pentru cautarea binelui comun.



In fine, au fost evocate unele perspective pentru viitorul proiectului european, asta si in vederea presedintiei Consiliului Uniunii Europene pe care Romania o va asuma in primul semestru din 2019", se arata intr-un comunicat al Biroului de Presa al Vaticanului.

Prim-ministrul Viorica Dancila a fost primita, vineri, in audienta privata de catre Papa Francisc, premierul multumind Sanctitatii Sale pentru atentia generoasa pe care acesta a acordat-o mereu relatiilor cu Romania si a exprimat speranta ca Sfantul Parinte va efectua o calatorie apostolica in Romania.

Viorica Dancila a declarat, la Antena 3, ca l-a invitat pe Suveranul Pontif in Romania si ca acesta va veni in tara noastra anul viitor: "L-am invitat pe Papa in Romania si mi-a raspuns ca la inceputul anului viitor va veni in Romania", a spus ea.

