Barbatul a postat pe o retea de socializare o imagine din New York, fiind in faţa Empire State Building, tinand steagul Romaniei ridicat in maini.



"Aşa cum am spus...am plecat! Mandru că sunt Roman!", a transmis el.

Unul dintre prietenii sai l-a intrebat daca intentioneaza sa se mai intoarca, raspunsul barbatului din Galati fiind: "Nu cred".

De asemenea, a fost chestionat daca a plecat de tot, el spunand: "Aproape".

Dupa ce presedintele PSD, Liviu Dragnea, a criticat pe cand se intorcea din minivacanta de 1 mai, modul in care functioneaza sistemul de plata prin SMS, la podul Fetesti, comentariile au curs, oamenii plangandu-se de aceeasi problema. Totusi, unele persoane au dorit sa se convinga ca postarea a fost scrisa chiar de social-democrat, acesta postand un selfie pentru a demonstra, subliniind faptul ca ii dicta mesajele iubitei sale, Irina Tanase, avand in vedere ca el era la volan.

Apoi barbatul care l-a provocat pe social-democrat a mentionat ca nu este din Capitala, dar ca se va tine de cuvant: "Sunt din Galati. Luni vin cu naveta cu bere. Sa vad daca am cui sa dau pariul pierdut. Radeti, glumiti... dar eu chiar ma duc la ora si locul stabilit. Sa vedem...".

Bogdan Lungu ar fi participat alaturi de familie la protestele antiguvernamentale, si a mentionat ca nu va putea fi convins de Dragnea sa intre in PSD: "Daca am sa trec intr-o barca, sub nicio forma nu va fi PSD!!!".