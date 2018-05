"Cu acest prilej, Presedintele Romaniei va depune o coroana de flori la monumentul 'Gloria' de pe Campia Libertatii, cu ocazia implinirii a 170 de ani de la Adunarea Nationala de la Blaj din 3/15 mai 1848.

De asemenea, Presedintele Klaus Iohannis va participa la dezbaterea 'Blaj 1848-2018: constiinta nationala si destin european', organizata la Colegiul National 'Inochentie Micu Clain', in cadrul careia va avea un dialog cu reprezentanti ai administratiei locale si ai mediului asociativ, cu oameni de afaceri, sportivi, personalitati culturale, elevi si profesori.

In ultima parte a vizitei, Presedintele Romaniei va participa la ceremoniile de reinaugurare a Palatului Cultural din Blaj, unul dintre cele mai importante edificii de cultura din Transilvania, inaugurat initial in 1936, dar mistuit de un incendiu in decembrie 1995. Reabilitat la initiativa administratiei locale, Palatul Cultural a primit Marele Premiu al Uniunii Europene pentru Patrimoniu Cultural in urma restaurarii exemplare a cladirii", arata Administratia Prezidentiala.