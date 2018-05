Update 22:34- Oamenii au inceput sa plece, ramanand circa 200 de protestatari in Piata.

Update 21:40- Conflict intre jandarmi si unii dintre protestari. Manifestantii le-au strigat "Sclavi" jandarmilor, solicitand demisia ministrului Carmen Dan.

Update 21:00- "Am senzatia de multe ori ca ne afundam intr-o gaura de antieuropenism, de diletantism, de populism, din care o sa iesim din ce in ce mai greu", a spus seful statului, precizand ca "e importanta atitudinea civica pentru a-i readuce pe acesti guvernanti cu picioarele pe pamant".

Update 20:41- Numarul protestatarilor din Piata Victoriei se ridica la circa 5.000 de persoane, fiind oprita de catre fortele de ordine circulatia auto pe bulevardul Kiseleff. Protestatarii striga lozinci cum ar fi "DNA sa vina sa va ia", "Justitie, nu coruptie", "Analfabetii", "Demisia", "Nu vrem sa fim o natie de hoti". Unii dintre ei poarta si pancarte cu mesaje cum ar fi "CNCD = cenzura rosie" sau "Vreau un premier care sa ma inspire, nu de care sa-mi fie rusine".

Update 20:13- Numarul oamenilor care protesteaza in Capitala a ajuns la 3.000.



Update 20:00- Aproximativ 300 de persoane protesteaza, sambata seara, la Cluj-Napoca, fata de modificarea legilor justitiei si au cerut demisia premierului Viorica Dancila, si a presedintilor PSD si ALDE, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu.



Update 19:38- Peste 2.000 de persoane sunt in Piata Victoriei. In mijlocul pietei este pictat pe carosabil un steag imens al UE, iar un alt steag de dimensiuni similare fiind desfasurat si purtat pe brate de manifestanti.



Unii protestatari au mentionat ca se intentioneaza ca multimea sa se deplaseze in mars din Piata Victoriei spre Palatul Parlamentului, via Piata Constitutiei. Oamenii scandeaza lozinci cum ar fi "PSD, ciuma rosie", "Vrem Europa, nu dictatura", "Nu vrem sa fim condusi de hoti".

Protestatarii au scandat lozinci si cu privire la jandarmi, dupa ce acestia i-au nemultumit prin incercarea de a monta un gard pe latura pietei dinspre scuarul care face legatura cu Muzeul Antipa. Ei au strigat "Fara garduri", "Rusine sa va fie", "Jandarmeria apara hotia", noteaza Agerpres.

In piata se strang si semnaturi pentru initiativa legislativa a USR referitoare la interzicerea persoanelor condamnate penal sa acceada in functii publice.



Update 19:25- Aproximativ o mie de persoane s-au strans in Piata Victoriei, alte cateva sute protestand in alte orase din tara, informeaza digi24.ro.

"Vrem Europa, nu dictatura! De la preluarea guvernarii, coalitia PSD-ALDE nu si-a respectat promisiunile facute in campania electorala, ci a avut doua prioritati: sa isi salveze de inchisoare VIP-urile cu dosare penale si sa instaureze in Romania un regim in care forta legii si democratia sunt strivite de forta institutiilor politice. Metodele si actiunile PSD-ALDE au ca efect indepartarea Romaniei de standardele europene si democratice si aruncarea ei in liga regimurilor autocratice, in care domnesc interesele si bunul-plac al celor care au acces la butoanele politice, iar societatea este lipsita de sansa de a sanctiona derapajele acestora.

Actiunile antidemocratice ale PSD-ALDE:

Organizatorii enumara actiunile antidemocratice ale coalitiei, printre acestea numarandu-se:

- Tentativele continue de resuscitare a OUG 13 prin Legile Justitiei si modificarea Codului Penal si a Codului de Procedura Penala

- Incercarea de a schimba in mod nejustificat conducerea Parchetului General si pe cea a Directiei Nationale Anticoruptie

- Reprimarea dreptului la protest, prin amenzi abuzive si actiuni in forta ale Jandarmeriei

- Schimbarea legilor cu dispret fata de procedurile parlamentare firesti si fata de consultarea publica

- Strategia PSD de sprijinire a initativei CpF de modificare a Constitutiei si restrangere a drepturilor unor minoritati e o alta tentativa de a ne indeparta de liberalism si europenism. Si de distragere a atentiei de la probleme sociale serioase sau de la incercarile de subordonare a institutiilor.

- Denigrarea institutiilor europene, a ambasadelor straine si a reprezentantilor Romaniei la Bruxelles care se opun abuzurilor PSD

- Proiecte precum Legea defaimarii, menite sa anuleze libertatea de exprimare

- Cautionarea televiziunilor care fac propaganda anti-justitie si calomniaza pe cei care protesteaza impotriva abuzurilor PSD si intoxicarea cu buna stiinta a populatiei cu mesaje anti-europene

- Sabotarea surselor de finantare a ONG-urilor prin noul Cod fiscal", se arata pe pagina de Facebook a evenimentului.