Conform sursei citate, dupa primirea in audienta la Sanctitatea Sa Papa Francisc, premierul Viorica Dancila a oferit mai multe cadouri Suveranului Pontif, printre care un stilou personalizat - inscriptionat cu numele Papei Francisc - modelul Poenari Majestic Blackwood, confectionat manual, din lemn, in Romania, la atelierele din Suceava.

De asemenea, sefa Executivului a oferit Sanctitatii Sale seminte de legume si plante din soiuri traditionale romanesti si un puiet de mar Florina, pe care Suveranul Pontif sa le sadeasca in propria sa gradina din incinta Castelului Gandolfo, in care au fost sadite seminte primite si de la inalti oficiali ai altor state.

Semintele daruite de premierul Dancila au fost obtinute la Statiunea de Cercetare pentru Legumicultura Buzau de inginerul si preotul Costel Vanatorul: castravete amar Rodeo, castravete cu tepi Tempus, ardei iute lung Decebal, tomate Buzau 1600, ceapa alba de Buzau, leustean Topaz, busuioc violet Serafim, scrie Agerpres.

La randul sau, premierul Viorica Dancila a primit in dar de la Papa Francisc trei carti, o medalie din bronz oficiala, dedicata celui de-al V-lea an al Pontificatului Sanctitatii Sale, si o placa sculptata in bronz realizata de artistul Guido Veroi, exprimand un mesaj de pace, solidaritate si justitie sociala, mai arata Biroul de Presa al Guvernului.

Prim-ministrul Viorica Dancila a fost primita, vineri, in audienta privata de catre Papa Francisc.

Dupa intalnire, premierul a anuntat la Antena 3 ca l-a invitat pe Papa Francisc sa efectueze o vizita in Romania, Suveranul Pontif raspunzand ca "la inceputul anului viitor va veni" in tara noastra.

