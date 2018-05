"Soferul unui autocamion, un barbat in varsta de 30 de ani, din localitatea Holboca, care se afla la volanul unei autoutilitare, a lovit o femeie care era angajata in traversarea unei treceri pentru pietoni. Un echipaj de politie s-a deplasat la fata locului pentru a ancheta cauzele producerii accidentului. Soferul avea zero alcoolemie", a mentionat sursa citata.

La fata locului s-a deplasat un echipaj SMURD de Terapie Intensiva Mobila care a efectuat manevre de resuscitare. Din pacate nu s-a mai putut face nimic pentru victima, noteaza jurnalul.ro.